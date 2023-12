Rendez-vous visa pour l’Italie : VFS Global adopte une nouvelle mesure

Le centre de traitement des demandes de visa VFS Global et l’ambassade d’Italie en Algérie se sont mis d’accord pour d’adoption d’une nouvelle mesure pour la prise de rendez-vous visa pour l’Italie. Il s’agit de ce qui ressort d’un communiqué de l’ambassade de Rome à Alger.

Dans le communiqué, mis en ligne, en ce jeudi 7 décembre 2023, la représentation diplomatique d’Italie en Algérie a annoncé une nouveauté, qui intervient pour mettre fin au « business des rendez-vous visa ».

Amb. Pugliese scatta il primo selfie della nuova procedura lanciata da @ItalyinAlgeria in collaborazione con @VFSGlobal per richiedere visti per business/turismo 🇮🇹🇪🇺: una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti che include anche il riconoscimento facciale @ItalyMFA pic.twitter.com/4lkMLrKeoh

— Italy in Algeria (@ItalyinAlgeria) December 7, 2023