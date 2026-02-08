Rendez-vous visa pour l’Espagne : le consulat d’Alger annonce un nouveau dispositif dès ce dimanche

Le consulat général d’Espagne à Alger vient d’annoncer une mise à jour importante de ses modalités de prise de rendez-vous pour les visas Schengen. Dès ce dimanche 8 février 2026, un nouveau dispositif complémentaire est instauré pour faciliter l’accès aux créneaux de dépôt.

Que ce soit pour des motifs touristiques, professionnels ou familiaux, l’indisponibilité de ses rendez-vous représentait un frein majeur aux déplacements entre les deux pays. Ce nouveau dispositif, annoncé par le consulat espagnol se présente comme une réponse directe à la crise persistante de l’indisponibilité des rendez-vous.

En introduisant cette nouvelle modalité, les autorités consulaires affichent leur volonté de court-circuiter les intermédiaires et de neutraliser les réseaux informels qui monopolisent les réseaux sur internet.

Ce qui change : 20 rendez-vous quotidiens au Consulat d’Alger

Bonne nouvelle pour les demandeurs de visa : le consulat d’Espagne à Alger renforce son offre de services. Dès ce dimanche 8 février 2026, un système complémentaire de prise de rendez-vous entre en vigueur. Cette initiative vise à simplifier les démarches et à offrir de nouvelles opportunités pour obtenir un créneau de dépôt auprès des centres de traitement.

Afin d’élargir son offre et de garantir une plus grande transparence, le Consulat attribuera désormais vingt rendez-vous par jour directement au niveau de son siège. En effet, cette nouvelle modalité s’applique désormais du dimanche au jeudi, à partir de 10h30, au siège du Consulat général d’Espagne à Alger.

Règle d’or : Premier arrivé, premier servi. Le consulat insiste sur l’ordre d’arrivée qui sera strictement respecté.

Une mesure temporaire et complémentaire

Ce système permet d’obtenir un créneau pour déposer son dossier chez BLS International le jour ouvrable suivant. Attention, certaines conditions strictes s’appliquent pour éviter tout abus :

Présence physique obligatoire : le demandeur doit se présenter en personne. Aucune procuration ou intermédiaire n'est acceptée.

Passeport original : la présentation du passeport original est indispensable lors de la présentation au siège du consulat.

Dossier complet : une fois le rendez-vous obtenu, vous devez vous présenter chez BLS International avec l'ensemble des pièces justificatives requises pour la demande de visa pour l'Espagne.

Note importante : l'identité de la personne se présentant au consulat doit correspondre parfaitement à celle qui déposera le dossier de visa chez BLS.

Par ailleurs, le Consulat précise que cette initiative est strictement temporaire. Elle n’annule pas le système actuel mais vient le renforcer. Le site internet de BLS International demeure le canal officiel et prioritaire pour la prise de rendez-vous classique.

