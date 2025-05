Rendez-vous visa pour la France : Capago simplifie les procédures pour cette catégorie

Capago, le centre de réception des demandes de visa pour la France, informe les étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs cursus en France, dans un nouveau communiqué, que les rendez-vous sont désormais attribués de manière automatique.

Rappelons, Capago a pris la relève de VFS Global et de TLSContact en Algérie et il est à présent le seul point de dépôt des demandes de visa français en Algérie. Ses centres à Alger, Oran, Constantine et à Annaba sont ouverts depuis le mois d’avril dernier.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mercredi 7 mai 2025, Capago annonce une bonne nouvelle pour les étudiants algériens, notamment à ceux dépendant du centre d’Alger. Désormais, les rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers de visa sont attribués de manière automatique.

Visa étudiant : les rendez-vous sont programmés automatiquement

« Chers étudiants, si vous dépendez du centre Capago Alger, vous n’avez aucune démarche à effectuer pour obtenir votre rendez-vous de dépôt de demande de visa long séjour pour études« , indique le prestataire dans son communiqué.

Le fonctionnement est le suivant : quelques jours après la réception du message de fin de procédure Campus France, le candidat recevra automatiquement un e-mail du centre Capago à Alger, précisant la date et l’heure de son rendez-vous pour le dépôt de son dossier de visa.

Cet e-mail sera envoyé à l’adresse renseignée dans son dossier Campus France. Il est donc conseillé au candidat de vérifier ses spams. Par ailleurs, Capago rappelle que le rendez-vous sera fixé rapidement après la fin de la procédure, mais aucune modification n’est autorisée.

Études en France : la nouvelle campagne sera ouverte à partir du 1er octobre 2025

Conformément à son calendrier habituel, Campus France annonce l’ouverture de la nouvelle campagne Études en France pour le 1ᵉʳ octobre 2025. Cette initiative annuelle offre aux étudiants algériens un cadre structuré et un accompagnement pour mener à bien l’ensemble des démarches administratives avant l’obtention de leur visa étudiant.

Dès le lancement de cette campagne, les étudiants auront accès à la plateforme en ligne dédiée, où ils pourront créer leurs dossiers, s’informer sur les procédures spécifiques, planifier leur entretien avec les conseillers de Campus France et d’entamer les différentes étapes telles que le choix de la formation, le dépôt des candidatures et le paiement des frais du dossier.

Cette anticipation permet aux étudiants algériens de préparer sereinement leur projet d’études en France et de respecter les délais impartis par les autorités consulaires pour la demande de visa.

