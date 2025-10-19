Rendez-vous visa pour la France : Capago annonce des changements dès le 1er novembre

Le centre officiel des demandes de visa pour la France, Capago à Oran, vient d’annoncer une nouvelle modalité dans la procédure de dépôt des dossiers, mise en place pour optimiser l’accueil et améliorer significativement l’expérience de ses clients.

Cette nouvelle mesure concerne les demandeurs de visa jusque-là exemptés de l’obligation de réserver un rendez-vous avant de se présenter au niveau de l’un des centres de Capago en Algérie, à l’exception des demandes de carte de retraité qui ne sont pas concernés par la nouvelle procédure.

Dans un nouveau communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Capago informe les demandeurs concernés que la nouvelle mesure entre en vigueur à partir du 1ᵉʳ novembre 2025.

Ce qui change à partir du 1er novembre au centre de Capago à Oran

À compter de cette date, les demandes de visa au centre Capago Oran se feront exclusivement sur rendez-vous pour les catégories concernées.

Réservation obligatoire : il sera désormais impératif de réserver son créneau en ligne avant de se présenter au centre pour le dépôt de son dossier ;

; Ponctualité exigée : les demandeurs sont appelés à se présenter uniquement à l’heure précise du rendez-vous. Des créneaux horaires sont désormais exclusivement dédiés à ces catégories de demandeurs.

Cette nouvelle règle s’applique à tous les demandeurs de visa relevant du centre Capago Oran qui appartenaient aux catégories jusqu’ici sans rendez-vous. Exception : les demandes de cartes de retraité demeurent inchangées et ne sont pas concernées par cette obligation de prise de rendez-vous.

Pourquoi ce changement est-il mis en place ?

Capago s’engage pour l’amélioration continue de ses services. Cette transition vers le dépôt sur rendez-vous est mise en œuvre dans le but d’améliorer l’expérience de ses clients, en garantissant :

Moins d’attente sur place : une meilleure gestion du flux permet de réduire considérablement le temps d’attente dans le centre ;

Un accueil plus fluide : l’organisation par créneau horaire assure une prise en charge rapide et organisée ;

Une gestion optimale des dossiers : une meilleure planification des arrivées permet aux équipes du prestataire de traiter les demandes avec une meilleure efficacité.

Par ailleurs, dans la suite de son communiqué, Capago rappelle à ses clients qu’il est l’unique prestataire officiel chargé de la collecte des demandes de visa Schengen pour la France en Algérie. L’inscription pour un rendez-vous est totalement gratuite et se fait exclusivement en ligne.

De plus, il est possible d’accéder au formulaire de réservation 24h/24 et 7j/7, directement sur l’adresse suivante : fr-dz.capago.eu

