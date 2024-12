Rendez-vous visa – France : VFS Global publie une note importante à l’intention des demandeurs

Le centre « VFS Global pour la France à Alger », chargé de traiter les demandes de visa pour la France en Algérie, a publié un communiqué important ce jeudi. Dans ce message, il a informé ses clients de la fermeture exceptionnelle de ses services le mercredi 25 décembre 2024. Cette fermeture concerne toutes les demandes de visa Schengen pour la France, traitées habituellement par ce centre, en raison des fêtes de fin d’année.

VFS Global annonce la fermeture temporaire de son centre à Alger

Les usagers sont invités à planifier leurs démarches en conséquence et à éviter de se rendre au centre à cette date précise. VFS Global a également précisé que cette fermeture ne serait que temporaire et que les services reprendront normalement après cette journée. Pour plus d’informations, le centre a mis à disposition un numéro de contact, le 21998801 213+, pour répondre à toute question relative à cette fermeture ou aux autres démarches administratives.

Cependant, cette annonce n’est pas la seule information importante concernant les démarches de visa pour la France. À partir du mois d’avril 2025, un changement majeur interviendra dans la gestion des demandes de visa en Algérie. VFS Global cédera sa place à un nouveau prestataire, Capago International, qui prendra en charge la collecte des demandes de visa pour la France en Algérie.

Ce changement marque un tournant dans la gestion des démarches administratives pour les voyageurs algériens souhaitant se rendre en France. À compter du 7 avril 2025, Capago International deviendra le prestataire exclusif pour les demandes de visa, succédant ainsi à VFS Global et à TLS Contact, les deux précédents opérateurs.

Qui est Capago International, le prochain remplaçant de VFS et TLS Contact en Algérie ?

Capago International, fondée en 2010, est une entreprise française spécialisée dans la digitalisation des processus administratifs et la gestion des visas. Présente dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient, l’entreprise se distingue par son expertise en matière de collecte de données biométriques et d’optimisation des démarches administratives en ligne. Son entrée sur le marché algérien est donc un événement marquant pour les voyageurs algériens.

La société promet de simplifier considérablement les démarches pour les demandeurs de visa. Grâce à la digitalisation des processus, les Algériens pourront bénéficier d’une gestion plus fluide et plus rapide de leurs demandes de visa. Parmi les services proposés par Capago, on retrouve la prise de rendez-vous en ligne, la collecte des données biométriques et une assistance personnalisée tout au long de la procédure.

En collaborant avec les autorités algériennes, Capago International met en place des solutions sur mesure pour garantir la conformité aux règles en vigueur tout en offrant des services de qualité. Ce changement vise à améliorer l’expérience des demandeurs et à rendre le processus de demande de visa pour la France plus rapide et plus accessible.

En conclusion, bien que VFS Global ferme temporairement son centre à Alger le 25 décembre 2024, les Algériens doivent également se préparer à un grand changement en avril 2025 avec l’arrivée de Capago International, qui promet de révolutionner les démarches administratives liées aux visas pour la France.