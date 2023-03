Rendez-vous visa France pour les Algériens : VFS Global lance un nouveau service

VFS Global, le centre de demande de visa pour la France à Alger, a annoncé dans un communiqué publié le jeudi 16 mars 2023, la mise en place d’un nouveau service visant à améliorer la qualité de ses services.

Le centre a présenté le service Prime Time qui permet aux clients de déposer leur demande de visa en dehors de l’horaire mentionné sur leur lettre de rendez-vous.

Ce nouveau service offre ainsi une flexibilité accrue pour les clients, qui peuvent choisir un créneau horaire plus pratique pour déposer leur demande.

Ainsi, à partir du dimanche 19 mars 2023, le centre de demande de visa pour la France à Alger introduit le service Prime Time pour offrir une expérience client améliorée.

Les clients pourront désormais déposer leur demande de visa entre 16h et 18h tous les jours de la semaine dans notre espace premium, à l’exception du mois de Ramadan où les horaires seront de 15h à 17h. Toutefois, il est important de noter que le jour de rendez-vous doit être respecté sans exception.

Service Prime Time : VFS donne plus de détails

Dans ce même communiqué, le centre VFS global a communiqué détails du service Prime Time.

Ce service Prime Time est payant, les clients devront débourser une somme de 5 250 DZD pour en bénéficier. Toutefois, ce tarif ne comprend pas les photocopies/photographies nécessaires pour la demande de visa.

En ce qui concerne les parties concernées, le service Prime Time est accessible aux conjoints de ressortissants français, de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen, aux ascendants de ressortissants français ou de leur conjoint, ainsi qu’aux personnes demandant un renouvellement de carte de séjour – retraité. Ce service permet donc à un plus grand nombre de personnes d’en bénéficier.

En somme, le service Prime Time est une initiative qui a pour but de permettre aux clients de déposer leur demande de visa de manière plus pratique et plus adaptée à leur emploi du temps.