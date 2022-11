Rendez-vous visa France en Algérie : 5 catégories exemptées

Les ressortissants algériens souhaitant rejoindre la France doivent passer par VFS Global pour demander leurs visas. Pour s’y faire, les demandeurs de visas doivent prendre un rendez-vous au préalable pour le dépôt de leur dossier de demande de visas vers la France.

Par ailleurs, les demandeurs de visas pour la France, sont appelés à réserver leurs rendez-vous via le site de l’organisme en ligne. Mais aussi d’imprimer la demande de visa et la liste des pièces et documents justificatifs requis pour le dépôt du dossier de visa.

Demande de visa pour la France : quelles sont les catégories exemptées de la prise de rendez-vous ?

Cependant, certaines catégories de demandeurs de visas peuvent être exemptées de la prise de rendez-vous. Et ce, sous réserves de présenter quelques documents justifiants leurs situations. Parmi ces derniers, les conjoints de ressortissants français ou de l’union européenne ou de l’espace économique européen. En effet, ces derniers sont dispensés de la prise de rendez-vous. Et ce, à condition de fournir un acte de mariage/ fiche familiale et une copie de la carte d’identité ou du passeport du conjoint.

Par ailleurs, VFS Global précise sur son site officiel, que les enfants (moins de 18 ans) étrangers d’un ressortissant français ou du conjoint étrangers peuvent se présenter au niveau de ses centres sans prendre un rendez-vous. Ces derniers doivent présenter le livret de famille, une copie de la carte d’identité ou du passeport des parents, ainsi que l’acte de naissance de l’enfant. Les enfants de ressortissant de UE/ EE peuvent également bénéficier de cette comparution sans rendez-vous.

D’autres catégories des demandeurs de visas peuvent se présenter au niveau du centre VFS Global sans rendez-vous. Il s’agit des ascendants de ressortissants français ou de conjoint étranger. Dans un communiqué, publié aujourd’hui le 27 novembre 2022, VFS Global rappelle les modalités concernant ces catégories. En effet, ces derniers doivent présenter un document justifiant la nationalité française du descendant ou de son conjoint (copie de la carte d’identité ou celle du passeport). Mais aussi un document justificatif du lien de filiation. À savoir, une copie de l’acte de naissance du descendant français, copie récente de l’acte de mariage du descendant avec un ressortissant français.