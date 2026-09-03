Immigration en Espagne : la pénurie de rendez-vous fait exploser les prix, jusqu’à 400 euros

Décrocher un créneau auprès des services des étrangers de la police nationale espagnole s’est transformé en épreuve pour des milliers de personnes. Les plateformes de réservation saturent, les files d’attente virtuelles s’allongent et, dans ce vide administratif, un commerce parallèle prospère. Des intermédiaires revendent jusqu’à plusieurs centaines d’euros, notamment à partir de 400 euros, des rendez-vous immigration en Espagne qui, sur le papier, ne coûtent absolument rien.

La mécanique est simple et redoutablement efficace. Dès l’ouverture des plages horaires en ligne, des officines s’emparent des créneaux disponibles, puis les proposent à ceux qui n’ont pas réussi à les obtenir par eux-mêmes. Le tarif varie selon la nature de la démarche et le degré d’urgence du demandeur.

Le marché noir des rendez-vous frappe les dossiers les plus urgents

Comme le souligne le site España en Árabe, ce trafic cible en priorité les personnes dont le séjour dépend d’un délai légal strict. Renouvellement de carte, prise d’empreintes, régularisation en cours : rater une échéance peut faire basculer une situation régulière dans l’irrégularité. Cette peur constitue le principal carburant du marché noir.

Des avocats spécialisés dans le contentieux des étrangers décrivent des officines se présentant comme cabinets de conseil ou prestataires de services administratifs. Elles promettent un créneau « garanti » contre paiement immédiat. Le risque d’arnaque pure est réel : certains versent l’argent sans jamais obtenir le moindre rendez-vous.

Le phénomène rappelle les dérives déjà observées autour des demandes de visa, où BLS International a alerté les candidats au voyage sur les arnaques aux rendez-vous payants. Le schéma se répète : rareté du créneau, panique du demandeur, apparition d’un revendeur.

🟢 À LIRE AUSSI : Immigration en France : ce que révèlent les nouveaux chiffres sur les ressortissants algériens

La police espagnole reconnaît l’engorgement de ses guichets

Les unités chargées des étrangers gèrent un éventail très large de formalités : délivrance et renouvellement des titres d’identité, enregistrement biométrique, actes liés au séjour. La demande explose, l’offre de créneaux, elle, stagne.

À Reus, les autorités policières ont admis l’existence d’un trafic autour des réservations. Elles assurent renforcer les moyens humains et matériels affectés à ces guichets, avec parfois des vacations supplémentaires pour absorber le flux. L’écart entre le nombre de places ouvertes et le volume de demandes reste néanmoins béant.

Ce déséquilibre survient dans un climat déjà tendu, alors que Madrid a repris ses procédures d’éloignement. Le protocole qui autorise à nouveau le renvoi forcé des Algériens en situation irrégulière depuis l’Espagne coexiste avec une vaste opération de régularisation, ce qui multiplie les démarches à traiter.

Barcelone et la Catalogne concentrent la pression administrative

La Catalogne apparaît comme l’un des points de tension majeurs, Barcelone et sa périphérie enregistrant une pression particulièrement forte sur les services concernés. Le problème n’y est cependant pas circonscrit : plusieurs villes espagnoles connaissent, à des degrés variables, les mêmes blocages.

Ailleurs, notamment à Alicante, les mêmes symptômes reviennent : listes d’attente interminables, plateformes vidées de leurs créneaux en quelques secondes, et report des demandeurs vers des intermédiaires opaques. Faute d’alternative crédible, beaucoup finissent par payer.

🟢 À LIRE AUSSI : Passeport algérien à l’étranger : nouveaux tarifs, taxe en devises… voici ce qui change

L’identification numérique testée contre les revendeurs de créneaux

Pour couper l’herbe sous le pied des intermédiaires, certains services ont commencé à réserver une partie des créneaux aux personnes disposant d’un certificat numérique ou d’un accès via le système « Cl@ve ». L’objectif est d’empêcher les réservations massives depuis un même point d’accès.

Cette parade a ses limites. Tant que le volume de rendez-vous proposé restera inférieur aux besoins réels, la revente trouvera preneur. La question est donc autant budgétaire et organisationnelle que technologique.

D’autres administrations ont opté pour un calendrier prévisible, à l’image du prestataire qui a modifié les horaires d’ouverture des rendez-vous pour le visa Espagne en Algérie, afin que chacun sache quand se connecter. La transparence des créneaux reste l’un des rares leviers efficaces.