Vous avez travaillé en France et vous préparez votre retraite ? Du 21 au 27 novembre, l’Agirc-Arrco propose 12 500 entretiens gratuits avec un conseiller. Vingt minutes pour vérifier sa carrière et poser ses questions, par téléphone ou en agence. Voici qui peut en profiter et comment réserver.

Rencontres retraite Agirc-Arrco 2026 : de quoi s’agit-il ?

L’Agirc-Arrco, qui gère la retraite complémentaire des salariés du privé, organise une nouvelle édition de ses Rencontres retraite. L’opération se déroule du samedi 21 au vendredi 27 novembre 2026. Elle propose 12 500 entretiens personnalisés et gratuits, en métropole et dans quatre territoires d’outre-mer.

Chaque rendez-vous dure environ 20 minutes. Il se tient par téléphone ou dans une agence, au choix et selon les disponibilités. L’Agirc-Arrco organise aussi des webinaires gratuits pendant la même semaine, sur inscription.

Le nombre de places reste limité. L’édition de juin 2026 avait donné lieu à plus de 18 000 entretiens. Celle de novembre, avec 12 500 créneaux, reste plus modeste : mieux vaut réserver vite.

Qui peut réserver un rendez-vous retraite gratuit ?

Les entretiens visent les futurs retraités qui n’ont pas encore engagé leur demande de retraite. Les personnes déjà à la retraite ne sont pas concernées. Celles dont la demande est en cours d’instruction ne peuvent pas non plus en bénéficier.

Aucune condition de nationalité ne figure parmi les critères. Un Algérien qui a cotisé comme salarié en France peut donc réserver, s’il n’a pas encore déposé sa demande. Le rendez-vous par téléphone permet aussi de l’organiser sans se déplacer en agence.

Attention à ne pas confondre cet entretien avec une demande de pension. Le rendez-vous sert à s’informer et à vérifier sa situation. La demande de retraite reste une démarche distincte, à faire plus tard.

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Comment réserver un rendez-vous Agirc-Arrco du 21 au 27 novembre ?

La réservation se fait sur le site rencontres-retraite.fr, dans la rubrique « Prendre un rendez-vous ». Il suffit d’indiquer sa commune ou son code postal pour trouver une agence proche. Le même site permet de s’inscrire aux webinaires.

Cette édition porte sur la parentalité et ses effets sur la retraite. Les conseillers peuvent notamment aborder la prise en compte du congé parental. Ils traitent aussi les trimestres liés à la naissance ou à l’éducation des enfants. La majoration pour un enfant handicapé fait aussi partie des sujets.

L’entretien permet aussi de faire le point sur l’ensemble de son parcours professionnel. Les conseillers présentent enfin les dispositifs d’accompagnement pour préparer son départ.

Travailleurs algériens en France : que préparer avant l’entretien ?

Vingt minutes passent vite. Il vaut mieux télécharger avant le rendez-vous son relevé de carrière, depuis son espace personnel sur le site de l’Agirc-Arrco. Cet espace permet aussi de simuler le montant de sa future pension.

Un relevé incomplet pose souvent problème dans les carrières marquées par des changements d’employeur ou des allers-retours. Notez à l’avance les périodes manquantes ou douteuses, avec les noms des employeurs et les dates. Préparez aussi vos questions sur les enfants, si le thème de la parentalité vous concerne.

Les périodes travaillées en Algérie relèvent d’un autre circuit. La retraite de base française dépend de l’Assurance retraite, et la retraite algérienne de la CNR. Notre article sur la retraite en Algérie depuis la France détaille les démarches côté algérien.

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Rendez-vous retraite gratuit : les questions fréquentes

Le rendez-vous retraite de l’Agirc-Arrco est-il payant ?

Non, les entretiens des Rencontres retraite sont gratuits. Ils durent environ 20 minutes, par téléphone ou en agence.

Un retraité peut-il réserver un créneau ?

Non. Les rendez-vous visent uniquement les personnes qui n’ont pas encore engagé leur demande de retraite. Les dossiers en cours d’instruction sont aussi exclus.

Faut-il être de nationalité française ?

Non, aucune condition de nationalité n’apparaît dans les critères. Un salarié algérien qui a cotisé en France peut réserver s’il prépare sa retraite.

Que faire si tous les créneaux sont pris ?

L’Agirc-Arrco propose des entretiens gratuits toute l’année au 0 970 660 660. Le service répond du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h, sans interruption.

Ce rendez-vous remplace-t-il la demande de retraite ?

Non. L’entretien sert à s’informer et à vérifier sa carrière. La demande de pension reste une démarche à part, à engager au moment voulu.

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