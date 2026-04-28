Rencontres Africaines-Méditerranéennes de la Pensée : La présidente de l’IMA invitée d’honneur d’Alger

C’est un agenda culturel particulièrement dense que pilote actuellement la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda. Entre le lancement d’un forum intellectuel de haut niveau placé sous le patronage de la Présidence et le renforcement historique de la protection des créateurs, Alger confirme son rôle de capitale de la pensée en région Méditerranée et en Afrique.

Coopération : L’IMA à l’heure algérienne

L’événement phare de cette semaine est sans conteste la première édition des « Rencontres Africaines-Méditerranéennes de la Pensée ». Pour marquer l’importance de ce rendez-vous, la ministre Malika Bendouda a reçu lundi, au siège de son département, la présidente de l’Institut du Monde Arabe (IMA), Mme Anne-Claire Legendre.

Les discussions ont mis en exergue le rôle central de l’Algérie dans le dialogue interculturel, la présidente de l’IMA saluant au passage l’initiative algérienne de créer des « espaces de débat rigoureux » pour répondre aux défis contemporains des deux rives.

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Le coup d’envoi des travaux a été donné ce mardi dans le cadre historique du Mausolée Royal Mauritanien de Tipaza, sous le thème emblématique « Augustin : une manifestation algérienne, africaine et méditerranéenne ». Les échanges se poursuivront ensuite les 29 et 30 avril au CIC d’Alger, où un panel d’intellectuels de premier plan se réunira pour approfondir ces réflexions.

Propriété intellectuelle : L’Algérie durcit le ton contre le piratage

En parallèle, la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle a été l’occasion pour le secteur de franchir un cap législatif et symbolique au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

Affirmant que la protection de la création constitue un véritable « choix civilisationnel », Malika Bendouda a concrétisé cet engagement par la signature de trois conventions stratégiques via l’ONDA. Ces accords visent à sécuriser l’écosystème créatif national à travers un partenariat avec les Archives nationales pour la protection du patrimoine et de la mémoire, une collaboration avec l’ENSJ pour sensibiliser les futurs journalistes aux droits d’auteur, et une alliance avec la plateforme numérique Dropzik afin d’adapter la propriété intellectuelle aux nouveaux modes de consommation musicale.

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« Copyright Friendly » : Un nouveau label pour les entreprises

La grande nouveauté de cette année est le lancement du label « Copyright Friendly ». Cette distinction qualitative sera désormais décernée aux entreprises algériennes et étrangères respectueuses de l’authenticité et des droits des auteurs.

Avec cette batterie de mesures, le ministère de la Culture ne se contente plus de gérer les arts. Il installe une véritable économie de la culture, où chaque œuvre est protégée comme un actif stratégique pour le développement durable du pays.

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