Rencontre Tebboune – FFS : Le dossier des détenus d’opinion au Menu

Après avoir reçu hier plusieurs chefs de partis politiques, le président Tebboune reçoit, ce dimanche, une délégation du Front des forces socialistes (FFS).

En effet, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu aujourd’hui avec une délégation du FFS composée de Youcef Aouchiche, premier secrétaire national et Hakim Belahcel, membre de l’instance présidentielle.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont évoqué le dossier des détenus d’opinion ainsi que le dossier des libertés individuelles et des droits de l’Homme.

« Au cours notre échange avec le chef de l’Etat, nous avons appelé à prendre des mesures politiques fortes, de nature à rétablir la confiance avec les Algériennes et les Algériens », lit-on dans un communiqué du FFS rendu public à l’issue de la rencontre avec le président Tebboune.

Le FFS appelle Tebboune à « prendre des mesures urgentes »

Le parti de feu Hocine Ait Ahmed a appelé le chef de l’État à prendre des mesures urgentes, à savoir « la libération de tous les détenus d’opinion » qui croupissent dans les prisons des quatres coins de l’Algérie.

Le FFS a également demandé à Tebboune d’ouvrir les champs politique et médiatique, la protection des droits de l’Homme, la levée des entraves à l’exercice des libertés fondamentales et le bannissement de tous les harcèlements contre les militants politiques et associatifs.