Rencontre Tebboune-FFS : Hakim Belahcel répond aux critiques

Hakim Belahcel, membre de l’instance présidentielle du Front des forces socialistes (FFS), répond aux critiques sur sa rencontre dimanche dernier avec le président Tebboune.

Dans une publication sur son compte Facebook, le coordinateur de l’instance présidentielle du parti a réagi pour faire face aux virulentes critiques de la part de plusieurs militants du FFS qui se sont oposés à la rencontre de Dr Belahcel avec le président Tebboune.

« Quel est ce crime impardonnable et innommable que le FFS aurait commis pour mériter les affres de cette salve d’attaques et de reproches ? », s’est-il interrogé.

« Le FFS saura comme de coutume, faire face à cette nouvelle campagne de dénigrement et de diffamation », a ajouté Dr Belahcel, estimant que sa rencontre avec Tebboune avait dérangé « les forces obscures ».

« La rencontre (avec le président Tebboune) s’inscrit en stricte cohérence avec l’effort historique du FFS depuis des décennies, à créer les conditions favorables pour convaincre les tenants du pouvoir à s’inscrire dans un processus de sortie de crise d’une manière urgente », a expliqué Hakim Belahcel.

Le FFS appelle Tebboune à prendre des mesures d’apaisement

Hakim Belahcel, accompagné du premier secrétaire du parti, Youcef Aouchiche, a rencontré, dimanche dernier, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune au palais d’El Mouradia.

Lors de la rencontre, les représentants du FFS ont appelé le président Tebboune à prendre des mesures d’apaisement urgentes en procédant à la libération de tous les détenus d’opinion.

Le parti de feu Hocine Ait Ahmed a également demandé au chef de l’Etat d’ »ouvrir les champs politique et médiatique, la protection des droits de l’Homme, lever les entraves à l’exercice des libertés fondamentales et le bannissement de tous les harcèlements contre les militants politiques et associatifs ».