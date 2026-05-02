Rencontre périodique avec la presse : voici les points qu’abordera le président Tebboune ce soir

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a accordé, ce samedi soir, son entretien périodique aux représentants de la presse nationale. Diffusé à partir de 21h00 sur les chaînes de télévision et de radio, ce rendez-vous a été l’occasion pour le Chef de l’État de s’exprimer sur plusieurs dossiers sensibles liés à la mémoire nationale, à la gouvernance, aux élections et aux enjeux régionaux.

Interrogé sur la visite du pape Pape Léon XIV en Algérie, le Président Abdelmadjid Tebboune a indiqué que le souverain pontife ne lui avait transmis aucun message particulier, affirmant qu’il est « pleinement et précisément informé de ce qui se passe en Algérie ».

Dans un registre historique, le Chef de l’État a tenu à répondre aux discours remettant en cause l’ancienneté de l’État algérien. Il a ainsi appelé à « mettre fin à cette fable qui prétend que l’ancien colonisateur a créé l’Algérie ». Il a également rappelé que le pape a déclaré publiquement que « l’Algérie est enracinée dans l’histoire jusqu’à saint Augustin, et avant saint Augustin ».

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Femmes et politique : un appel à la compétence

Abdelmadjid Tebboune a ensuite insisté sur la place de la femme dans la vie publique. Selon lui, la présence féminine dans le champ politique doit être renforcée, non pas sur la base du genre, mais sur celle des compétences et des idées.

« La femme doit s’imposer dans le champ politique, non pas parce qu’elle est une femme, mais parce qu’elle a des idées », a-t-il affirmé, appelant à une participation plus active des femmes dans les espaces de décision.

Sur le plan de la gouvernance économique, le Président a évoqué la lutte contre la corruption et les dérives administratives. Il a expliqué avoir démantelé un réseau impliqué dans la surfacturation des marchés publics.

Cependant, il a souligné l’émergence d’un phénomène inverse. « Je me suis débarrassé d’un gang qui gonflait les factures, pour me retrouver face à un autre qui les dégonflait », a-t-il déclaré, illustrant la complexité des pratiques frauduleuses dans la gestion publique.

Élections législatives : interdiction de toute ingérence administrative

À quelques semaines des élections législatives prévues le 2 juillet, le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur de la transparence du processus électoral.

Il a déclaré « interdire formellement et absolument toute immixtion de l’administration dans le fond des élections », insistant sur la nécessité de préserver la neutralité des institutions dans le déroulement du scrutin.

Abordant les questions énergétiques, le Chef de l’État a été interrogé sur le retrait des Émirats arabes unis de l’OPEP et de l’OPEP+. Il a estimé que ce retrait « ne constitue pas un événement ».

Le président a également rappelé le rôle central de l’Arabie saoudite dans l’organisation, la qualifiant de « pays frère » et de pilier essentiel de l’OPEP. Il a conclu son propos par une formule lapidaire : « Le discours est terminé, le livre est fermé ».

À travers cet échange avec la presse nationale, le Président a abordé plusieurs sujets stratégiques, mêlant mémoire historique, gouvernance interne, enjeux électoraux et équilibres régionaux. Un entretien dense, dans lequel le Chef de l’État a réaffirmé plusieurs positions clés de sa feuille de route politique.