Rencontre officielle entre Tebboune et l’Emir du Qatar

Rencontre officielle entre le Président algérien Abdelmadjid Tebboune et l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. En effet, dans le cadre des relations bilatérales entre l’Algérie et le Qatar, le Président Tebboune et l’Émir Al Thani se sont réunis pour des discussions officielle. Cette rencontre revêt une grande importance pour renforcer les liens fraternels entre les deux pays.

L’Émir du Qatar a chaleureusement accueilli le Président Tebboune et sa délégation, exprimant ses vœux pour un séjour agréable et le développement continu des relations fraternelles dans divers domaines, répondant ainsi aux aspirations communes des deux peuples.

Le Président Tebboune a exprimé ses remerciements à l’Émir du Qatar pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse. Il attend avec impatience que ces discussions avec Son Altesse contribuent à renforcer la coopération et à développer les relations fraternelles entre le Qatar et l’Algérie.

Renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et le Qatar

Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales dans divers domaines, en mettant l’accent sur l’économie, le commerce, l’industrie, l’énergie et la technologie. Ils ont également abordé les principales questions régionales et internationales.

Outre le Président Tebboune, la délégation algérienne comprenait Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, ainsi que Aïmene Benabderrahmane, ministre des Finances. Étaient également présents Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines, Karim Bibi Triki, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Ali Houn, ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Tayeb Zitouni, ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Lakhdar Rekhroukh, ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, et Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Plusieurs hauts responsables étaient également présents.

A LIRE AUSSI : Tebboune en visite de travail au Qatar à partir de ce samedi 15 juillet