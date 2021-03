Rencontre Gouyette et Belabbas : la question de l’ingérence évoquée

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a reçu hier mercredi 24 mars 2021 au siège de son parti l’Ambassadeur de France à Alger, François Gouyette.

« L’Ambassadeur de France à Alger, François Gouyette, a été reçu ce mercredi 24 mars 2021 au siège du parti à El-Biar, par Mohcine Belabbas, président du RCD, en présence de Ouamar Saoudi, secrétaire national à la coordination », lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, les deux parties ont passé en revue, durant l’entretien qui a duré une heure et demie, plusieurs questions du moment en lien avec les relations bilatérales entre l’Algérie et La France et l’ingérence de la France dans les questions internes de l’Algérie.

Il s’agit en premier lieu de « l’analyse de la situation politique, économique et des relations bilatérales entre l’Algérie et La France ». Mais aussi « le traitement par la France des questions mémorielles ».

Le président du parti a, en effet, « interpelé l’Ambassadeur sur le traitement par la France des questions mémorielles, dont les crimes coloniaux, réduites à quelques actes symboliques ».

Mohcine Belabbas a également interrogé l’ambassadeur de France « sur les interventions récurrentes des officiels français, dont le chef de l’État lui-même, qui se donnent le droit de parler sur la scène internationale de questions internes à l’Algérie ».

Les deux annonces de la semaine du parti du RCD

Samedi dernier, le parti du RCD a tenu session ordinaire de son conseil, au Nadi El moudjahid à Alger, dans laquelle il a fait deux importantes annonces. La première est sa position quant aux prochaines législatives tandis que la deuxième concerne l’avenir de la direction du parti.

En effet, le RCD a annoncé sa décision de boycotter les prochaines échéances législatives. Sans surprise aucune, notamment si l’on prend en considération les dernières sorties médiatiques du président du parti, le RCD ne sera donc pas de la partie lors des élections législatives prévues pour le 12 juin 2021.

Lors de son discours à l’ouverture du Conseil national du 20 mars 2021, Mohcine Belabbas a également annoncé qu’il ne sera pas candidat à la direction du Parti lors du 6ᵉ congrès.

« Pour ma part, pour mettre tous les militants au même niveau d’information et quels que soient les modes d’organisation que le congrès adoptera, il est de mon devoir d’annoncer aujourd’hui devant notre instance dirigeante entre deux congrès que je ne serais pas candidat à la direction du Parti lors de ce 6ᵉ congrès », a-t-il déclaré à la fin de son discours.