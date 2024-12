Rencontre Gouvernement-walis : Une réforme en profondeur pour les collectivités locales en 2025

Lors de l’ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, tenue sous le thème « Collectivités locales : locomotive du développement national », le président de la République a annoncé une réforme majeure prévue pour 2025.

Cette initiative vise à mettre en place un nouveau système de gestion des collectivités locales, élargissant les prérogatives des élus tout en renforçant la démocratie locale.

Tebboune a souligné l’importance de réviser les codes communaux et de wilaya pour bâtir des institutions démocratiques et non démagogiques.

Cette réforme permettra de conférer davantage de responsabilités aux élus locaux, notamment en donnant au président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) la qualité d’ordonnateur.

Cette mesure vise à garantir une gestion autonome et efficace des affaires locales.

Par ailleurs, le président a précisé que l’État prendra en charge certaines infrastructures, actuellement gérées par les communes, afin d’alléger leur charge financière.

Développement durable et équité territoriale

Le chef de l’État a mis en avant les efforts accomplis pour une gouvernance équitable et rigoureuse.

Il a notamment évoqué les avancées réalisées dans les zones d’ombre à travers des réformes ciblées, telles que la création d’emplois et le soutien aux artisans.

La rencontre Gouvernement-walis a été une opportunité pour renforcer ces acquis et explorer des solutions adaptées aux exigences du développement local durable.

Cinq ateliers ont été organisés pour discuter de sujets cruciaux, comme la sécurité alimentaire et hydrique, la modernisation des services publics et la gestion urbaine durable.

Modernisation et lutte contre la bureaucratie

Tebboune a insisté sur la nécessité de moderniser les services publics en généralisant la numérisation.

Il a également appelé les responsables locaux à respecter un code administratif strict, notamment en matière d’accueil des citoyens, afin de répondre à leurs préoccupations, en particulier celles des jeunes.

Le président a également réaffirmé son soutien aux walis, en dénonçant les pressions exercées les « résidus de la Issaba ».

Il a assuré que les walis sont protégés, tout en rappelant l’importance de corriger les erreurs administratives, tant qu’elles ne relèvent pas de la corruption.

Protéger et mobiliser les jeunes

Abdelmadjid Tebboune a également abordé l’importance de mobiliser les jeunes et de les protéger contre les fléaux sociaux, tels que la drogue et les substances psychotropes.

Il a demandé au Gouvernement d’élaborer une stratégie nationale multidimensionnelle sur ce sujet dès le premier trimestre 2025, en impliquant tous les acteurs concernés.

Il a affirmé que les jeunes algériens incarnent une résilience et une flamme patriotique, montrant que l’Algérie reste un pays uni, avec un esprit de résistance profondément ancré.