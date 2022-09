Rencontre Gouvernement-walis : Tebboune donne le coup d’envoi

C’est sous le thème « la promotion de l’économie nationale et du développement local » que se tient la rencontre périodique Gouvernement et walis, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ces 24 et 25 septembre 2022.

Et c’est durant le début d’après-midi d’aujourd’hui, le samedi 24 septembre, que le Chef d’Etat, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé au Palais des Nations à Club des Pins, pour présider la cérémonie d’ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis. Ou a il été accueilli au Palais des Nations par des hauts responsables de l’Etat.

Organisée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, cette nouvelle rencontre Gouvernement-walis permettra de débattre 3 thèmes principaux : « le nouveau cadre juridique pour la promotion du climat des investissements », « la réforme financière et la fiscalité locale », mais aussi celui du « rôle du wali dans le développement économique local ». Et permettra aussi l’établissement d’un bilan des réalisations pour évaluer l’action du Gouvernement et remédier aux lacunes et aux imperfections. Et ce, afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la mise en place de nouvelles règles de gouvernance.

Une occasion de dresser un bilan de la précédente rencontre Gouvernement -walis

De plus, cette rencontre périodique constitue une occasion afin d’évaluer l’action du Gouvernement et la mise en œuvre d’une feuille de route pour le suivi des résolutions prises lors de la précédente rencontre, ayant eu lieu les 25 et 26 septembre 2022, sanctionnées par 182 recommandations relatives à la relance de l’investissement et à l’adaptation des programmes de développement locaux.

Enfin, elle représente aussi une opportunité pour dresser le bilan de ce qui a été réalisé et établir une évaluation exhaustive du précédent exercice, tout en remédiant aux lacunes et aux imperfections enregistrées et ce, afin d’atteindre les objectifs assignés dans le sillage de l’instauration de nouvelles règles de gouvernance, comme l’avait ordonné déjà le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.