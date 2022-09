Rencontre Gouvernement – walis : 3 principaux axes au menu

Organisée sous le Haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la nouvelle rencontre périodique Gouvernement – walis se tiendra samedi et dimanche à Alger sous le thème de « la promotion de l’économie nationale et du développement local ».

La rencontre Gouvernement – walis permettra d’établir un bilan des réalisations pour évaluer l’action du Gouvernement et remédier aux lacunes et aux imperfections. Et ce, afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la mise en place de nouvelles règles de gouvernance.

D’après le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, cette nouvelle rencontre Gouvernement – walis va débattre de trois principaux axes. En effet, il s’agit du rôle du wali dans le développement économique local, du nouveau cadre juridique de promotion du climat d’investissement ainsi que de la réforme de la finance et de la fiscalité locales.

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que la dernière rencontre Gouvernement – walis, tenue les 25 et 26 septembre 2021, avait formulé une série de recommandations sous le thème de la « relance économique, équilibre régional, justice sociale ».

Ainsi, les recommandations avaient notamment préconisé le renforcement de l’attractivité de l’investissement à travers l’exploitation des ressources des différentes régions du pays. Mais aussi, un développement territorial équilibré, un développement intégré, cohérent et durable, et ce, dans le cadre d’une stratégie nationale.

Tebboune opère un vaste mouvement dans le corps des walis et un remaniement ministériel

Pour rappel, le 14 septembre dernier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait opéré un vaste mouvement dans le corps des walis et des walis délégués.

D’après un communiqué de la Présidence de la République, ce mouvement a mis fin aux fonctions de seize walis et de trois walis délégués. Le mouvement qu’a opéré le Président Tebboune a aussi compris la mutation de dix walis et d’un wali délégué ainsi que la nomination de seize nouveaux walis et de quatre nouveaux walis délégués.

De plus, la nouvelle rencontre Gouvernement – walis intervient peu de temps après le remaniement partiel du Gouvernement effectué par le Président Abdelmadjid Tebboune le 8 septembre dernier. Le remaniement ministériel avait touché six différents secteurs, à savoir, la Santé, l’Intérieur, le Transport, l’Enseignement Supérieur, l’Industrie pharmaceutique et les Travaux publics.