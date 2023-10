Rencontre fructueuse entre Sadi et le président de la FIFA, Infantino

Le Président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a reçu, hier, au siège de son institution à Zurich, le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi. Les deux hommes se sont assis autour d’une table pour échanger longuement sur les relations entre les deux institutions ainsi que les voies et moyens de les consolider davantage à l’avenir.

Le Président de la FIFA a réitéré ses félicitations pour Sadi suite à son élection à la présidence de la FAF. Il a renouvelé sa disposition ainsi que celle des structures de la FIFA à appuyer et à accompagner les différents programmes de la FAF, notamment ceux inscrits dans la feuille de route de la nouvelle équipe fédérale.

Accompagné de son chef de cabinet, Foued Makhlouf, Walid Sadi a profité de sa présence au siège la FIFA pour tenir des séances de travail avec plusieurs commissions. On cite, entre autres, celles des Clubs professionnels, de l’arbitrage, des groupements d’intérêts et des stratégies des associations, celle chargée des programmes Forward, ou encore, le Département de développement, qui fonctionne sous l’égide du grand Arsène Wenger.

» Une Rencontre fructueuse », estime Sadi

Selon le site officiel de la fédération algérienne de football, Walid Sadi a estimé que cette visite et tous les entretiens qu’il a eus avec les responsables de la FIFA ont été fructueux et augurent un avenir prometteur. Non seulement concernant le niveau et la qualité des relations avec l’instance mondiale du football, mais surtout dans la concrétisation des projets inscrits dans les programmes Forward (2.0 et 3.0) engagés par la Fédération algérienne de football, relatifs à la formation de l’encadrement, aux centres de formation, au football féminin et bien d’autres thématiques retenues pour la promotion du sport-roi en Algérie.

« Le programme de la FIFA est stratégique. On bénéficie de l’accompagnement total de la FIFA. On a eu plusieurs ateliers le matin, on a évoqué plusieurs sujets de la formation, aux centres de formation à l’arbitrage et sa promotion en passant par le foot féminin et le Beach soccer, soit tous les chapitres qui ont besoin du soutien de la FIFA. Il y aura un grand boulot, en étroite collaboration avec la FIFA pour atteindre nos objectifs ». Dira Sadi.

Et d’ajouter : « J’ai invité le président Infantino à venir, le plus tôt possible, visiter notre pays ».