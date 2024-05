Rencontre-débat à la Galerie d’Art Benyaa autour du livre “Palabres Algéroises”

Dans les hauteurs de la capitale, au cœur de Bir-Mourad-Rais, la Galerie d’Art Benyaa s’apprête à devenir le théâtre d’un dialogue envoûtant entre les lignes de l’architecture et les mots des érudits. C’est ce samedi 25 mai 2024 à 15h00 que l’événement tant attendu prendra vie, une rencontre singulière célébrant la parution du livre “Palabres Algéroises, conversation sur l’architecture” de Habib Benkoula et Mohamed Larbi Merhoum aux [éditions barzakh].

Dans ce sanctuaire dédié à l’art, les auteurs et architectes derrière ce livre, Habib Benkoula et Mohamed Larbi Merhoum, seront les guides d’un voyage intellectuel au cœur des rues et des places de la fascinante capitale algéroise. Leur plume, comme une palette, peindra les récits et les secrets qui habitent les murs de cette ville millénaire.

Accompagnant cette danse des mots, c’est Sofiane Hadjadj des [éditions barzakh] qui orchestrera cette symphonie littéraire. Sa passion pour la culture et son amour pour Alger enrichiront l’échange, insufflant une énergie vive et contagieuse à cette rencontre.

Et quel meilleur endroit que la Galerie de l’architecte et artiste plasticien Farid Benyaa pour accueillir ce rassemblement ! Un havre de paix où l’art et l’architecture fusionnent en une harmonie enchanteresse. Les murs de ce lieu emblématique résonneront des réflexions et des émotions partagées, plongeant les invités dans un océan de découverte et l’inspiration.

Ainsi, chaque coin de la Galerie d’Art Benyaa deviendra le témoin de ce moment d’échange unique, où la passion pour l’architecture et la richesse culturelle de l’Algérie s’entremêleront dans une poésie éphémère, mais inoubliable.

Lors d’une conférence passionnante organisée le 11 mai dernier, Farid Benyaa a partagé sa vision audacieuse pour un projet d’architecture novateur, “L’allée des artistes”. Son discours a dévoilé les détails de cette entreprise visionnaire qui vise à relier harmonieusement le Jardin d’Essai du Hamma à la mer Méditerranée, créant ainsi une œuvre d’art urbaine remarquable pour Alger. Le projet incarne la volonté de Farid Benyaa de réunir, de nouveau, la ville et la mer, recréant ainsi le lien unique qui les unit et caractérise cette ville millénaire.

À partir de la constatation que le Jardin d’Essai du Hamma est séparé de la mer, Benyaa a exposé la genèse de son projet visant à rétablir cette connexion vitale. Ce projet ambitieux propose de faire passer la voie ferrée et la route à travers un tunnel souterrain, permettant ainsi de créer une liaison directe entre le jardin et la mer, aboutissant sur une étendue de 13 hectares.

Le projet comprendrait divers équipements, tels qu’un port de plaisance, des cafés et restaurants, un théâtre en plein air et des boutiques d’art, tout en représentant fidèlement les neuf arts majeurs. En outre, le projet rend également hommage à la Casbah d’Alger, intégrant symboliquement “Bab El Fenn”, à l’image des sept portes mythiques de la médina d’Alger.