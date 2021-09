Rencontre Burkina-Faso, stade de Blida : Belmadi s’exprime de nouveau

Le sélectionneur national Djamel Belmadi est revenu, ce lundi 6 septembre 2021, avec de nouvelles déclarations sur la tenue de la rencontre Algérie – Burkina Faso au Maroc et les derniers événements concernant la pelouse du stade Tchaker de Blida.

Dans une déclaration avant l’embarquement de son équipe vers le Maroc en prévision de la rencontre de demain mardi 7 septembre en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Belmadi a affirmé qu’il faut « laisser les questions politiques de côté, car il s’agit d’une rencontre de football ».

Pour ce qui est du match, le sélectionneur national a indiqué que « la rencontre contre le Burkina Faso est extrêmement importante. « Nous avons suivi l’adversaire et nous allons œuvrer à avoir les trois points », a-t-il déclaré. Or, il souligne dans ce sillage : « nous nous sommes préparés d’une manière ordinaire comme nous l’avons fait pour les autres rencontres ».

Précisant que les joueurs devront s’adapter à toutes les circonstances, dont les conditions climatiques à Marrakech, caractérisées par la chaleur, Belmadi s’est dit ne pas craindre l’arbitrage. « Nous n’avons pas d’appréhensions quant à l’arbitrage », a-t-il déclaré.

« J’espère que la pelouse sera prête pour les prochains rendez-vous »

Revenant sur la question du stade Mustapha Tchaker et ses dernières déclarations qui ont créé l’événement ces derniers jours, Belmadi a affirmé qu’il n’avait fait que son devoir. « J’ai constaté la situation catastrophique du terrain du stade, je ne voulais pas créer de problèmes avec personne », a-t-il martelé.

À ce propos, il ajoute : « que chacun assume ses responsabilités en faisant son travail sans plus ni moins. Nous avons deux rendez-vous en octobre et novembre et j’espère que la pelouse sera prête cette fois-ci ».

Pour rappel, l’Algérie affronte le Burkina Faso demain mardi 7 septembre en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Après avoir étrillé Djibouti (8-0), la sélection nationale tentera ainsi d’enchaîner un 29e match sans défaite toutes compétitions confondues.