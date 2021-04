Affaire de la FAF : Belmadi a-t-il rencontré Khaldi ?

Dans un communiqué rendu public sur son site officiel, la Fédération algérienne du Football a démenti les rumeurs largement relayées par certains médians selon lesquelles, le sélectionneur des verts Djamel Belmadi aurait rencontré le MJS Sid Ali Khaldi.

La Fédération algérienne du Football (FAF) a démenti mercredi« formellement » des « allégations fallacieuses et infondées » propagées à travers les réseaux sociaux, et certains médias faisant allusion d’une rencontre de consultation entre le sélectionneur national, Djamel Belmadi et le Ministre de la Jeunesse et des sports Sid Ali Khaldi, avant le match du Botswana.

La FAF a affirmé qu’il s’agit de ” fausses informations reprises par certains médias sans même avoir la confirmation auprès de la source officielle”, lit-on dans le communiqué.

La FAF dément formellement ces rumeurs et affirme que ces propos mensongers, visent à semer le trouble et la discorde et à orienter l’opinion publique vers un alignement sur des agendas douteux, en exploitant le nom du sélectionneur national.

Elle affirme par conséquent que la rencontre entre le sélectionneur national et le Ministre de la Jeunesse et des sports, n’a jamais eu lieu, comme cela a été volontairement inventé par quelques médias.

L’hommage de Belmadi et ses joueurs à Zetchi

À l’issue du match Algérie – Botswana (5-0), disputé lundi soir à Blida pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2021, le sélectionneur Djamel Belmadi et ses joueurs ont rendu un vibrant hommage au président sortant de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi,

En effet, après le coup de sifflet final de la rencontre, les joueurs ont entouré Zetchi et ont fêté cette belle victoire contre le Botswana en sa compagnie. Des embrassades et des accolades auxquelles était venu se joindre Belmadi et les autres membres du staff technique.

Pour rappel, Zetchi devrait annoncer son retrait le 5 avril prochain, à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de l’instance (AGO), alors que l’Assemblée générale élective (AGE) a été fixée au 15 du même mois, à Alger.