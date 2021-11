Rencontre Algérie – Burkina Faso : Belmadi met les points sur les « i »

Avec 31 matchs sans défaite, les hommes de Belmadi poursuivent leur série d’invincibilité. Les Verts se rapprochent petit à petit du record mondial obtenu par l’Italie, avec 37 matchs sans défaite.

À cet effet, les Fennecs doivent vaincre ses homologues djiboutiens et burkinabés, et ce, dans le cadre des deux rencontres prévues très prochainement, pour le compte de la cinquième et sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Cependant, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazar Banssé, a lancé plusieurs propos critiques contre les coéquipiers de Riyad Mahrez, disant ainsi que ces derniers ont un niveau moyen et gagne toujours grâce à leur mauvaise pelouse.

La réponse « sèche » de Belmadi au président de la FBF

Sur ce, le sélectionneur national Djamel Belmadi, lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, appelle « à laisser les choses qui se passent en dehors des terrains », ajoutant que « la réponse de l’équipe à ces propos sera sur le terrain ».

Il répond sèchement aux déclarations critiques du président de la Fédération burkinabé, où il se contente de dire : » il a le droit de parler, c’est tout à fait normal … Mais notre réponse sera sur le terrain « .

En effet, Belmadi refuse d’utiliser le terme « complot » dans son commentaire sur « la guerre psychologique » menée par la Fédération Burkinabé, et souligne dans le même contexte qu’il se concentre uniquement sur son travail sur le terrain.

Pour rappel, les Verts affronteront l’équipe Djibouti le 12 novembre au Caire pour le cinquième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, avant d’accueillir le Burkina Faso le 16 novembre au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le tour final.

Belmadi fait l’éloge de son capitaine Riyad Mahrez

Par ailleurs, le coach Belmadi fait l’éloge du capitaine des Verts, Riyad Mahrez, déclarant : « les chiffres parlent de Mahrez, et c’est un joueur qui fait la différence dans les matchs auxquels il participe. Nous tous, en tant qu’Algériens, voulons voir Mahrez participer à tous les matchs de son club anglais Manchester City « .

L’entraineur ajoute : » Mahrez participe au moins à un match chaque semaine, et cela nous réconforte, et je suis sûr que son absence du match face à Manchester United ne l’affectera pas, il entrera dans les entrainements de l’équipe avec enthousiasme « .