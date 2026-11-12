Après 10 ans de rebondissements : Renault Trucks tourne la page de l’assemblage en Algérie

Après dix ans de péripéties et plusieurs années à l’arrêt, le constructeur français de poids lourds abandonne la relance de son usine de Meftah, dans la wilaya de Blida. L’entreprise choisit désormais de se concentrer exclusivement sur le service après-vente.

Le constructeur français de véhicules industriels Renault Trucks a officiellement renoncé à poursuivre les démarches administratives visant à relancer son unité d’assemblage en Algérie, la SPA Soprovi Algérie, implantée à Meftah (wilaya de Blida).

Selon El Watan, qui rapporte l’information relayée par Africa Intelligence, cette décision acte l’abandon définitif d’un site dont les chaînes de montage sont à l’arrêt depuis novembre 2020.

Des ambitions initiales freinées par le gel du secteur

L’histoire de ce projet avait pourtant débuté sous de bons auspices en avril 2016, avec la signature d’un accord de partenariat entre Renault Trucks et le groupe algérien BSF Souakri.

Doté d’un investissement de 20 millions d’euros, le complexe industriel — dont la première pierre avait été posée en janvier 2017 — ambitionnait une capacité initiale de 2 000 camions par an et la création de près de 500 emplois directs et indirects.

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Entrée en production en mars 2019, l’usine de Meftah assemblait les gammes C et K de Renault Trucks ainsi que les modèles FH et FM de Volvo Trucks.

Malgré la commercialisation d’environ 130 véhicules et l’annonce de l’intégration de la gamme D en mars 2020, l’élan industriel a été brutalement stoppé en novembre de la même année, laissant l’usine inactive depuis lors.

L’écueil du taux d’intégration locale

Bien que le constructeur ait tenté d’obtenir un nouvel agrément dans le cadre de la nouvelle réglementation régissant l’industrie automobile — un dépôt confirmé dès avril 2023 par le ministère de l’Industrie —, le dossier s’est heurté à des blocages persistants.

En mai 2025, la demande de Renault Trucks avait essuyé un refus assorti de réserves. Le principal point de friction portait sur les garanties exigées par les autorités algériennes en matière d’intégration locale, fixées à un seuil obligatoire de 30 % au bout de cinq ans d’activité.

Si les dirigeants de l’époque affichaient en 2018 l’ambition d’atteindre 40 % à 60 % d’intégration à terme via un réseau de sous-traitants locaux, les conditions requises pour l’obtention du nouvel agrément n’ont finalement pas pu être réunies.

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Un recentrage sur le maintien du parc roulant

L’abandon de ce projet laisse aujourd’hui en suspens l’avenir des installations de Meftah et des capitaux engagés par les deux partenaires.

De son côté, Renault Trucks tourne la page de la production locale pour réorienter sa stratégie commerciale sur le marché algérien.

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Le groupe concentre désormais l’ensemble de ses opérations sur l’accompagnement de ses clients, en misant sur le service après-vente, l’approvisionnement en pièces de rechange ainsi que sur des programmes de formation technique destinés à entretenir le parc roulant existant.