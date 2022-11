Renault Symbol assemblée en Algérie : disponibilité et prix dévoilés

Depuis quelques semaines, les annonces pleuvent dans le dossier de l’automobile en Algérie, après des années de stagnation. Après l’annonce du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune donnant le feu-vert aux particuliers de pouvoir importer des voitures de moins de 3 ans. Les bonnes nouvelles n’ont fait que s’enchainer dans le secteur de l’industrie automobile. Quelques jours plus tard, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, annonçait via un communiqué de son ministère que l’Algérie a procédé à la signature d’une convention-cadre, avec le groupe italien « FIAT », et ce pour l’installation d’une usine automobile à Tafraoui dans la wilaya d’Oran.

Pour ce qui est de Renault Algérie, selon un article publié ce mercredi 9 novembre, par nos confrères du site spécialisé en automobile, Autobip, les prix de la voiture Symbol montée à l’usine Renault située à Oran, et dans le cadre de la reprise temporaire de l’usine, après avoir libéré les pièces et équipements nécessaires pour boucler le processus de production d’environ un millier (1 000) de voitures.

Quels modèles seront disponibles ?

La seule version disponible est la version Extrême, qui sera disponible avec un moteur 1,6 MPI d’une puissance de 80 chevaux, avec des spécifications représentées dans un écran central Media Nav Evolution de 7 pouces, la climatisation automatique, des capteurs de stationnement arrière, un volant en cuir, des roues avant et vitres électriques arrière, phares à LED.

Toujours selon, l’article publié par le site spécialisé « Autobip » les tarifs sont les suivants :

Renault Symbol Extrême avec un moteur 1.6 MPI, prix : 2 760 000 au lieu de 2 509 000 dinars algériens

Renault Symbol Extrême avec un moteur 1.6 MPI + alarme, au prix de : 2 785 000 au lieu de 2 529 000 dinars algériens

Renault propose également la fonction peinture métallisée à 30 000 dinars, les tarifs sont donc les suivants :

Renault Symbol Extrême avec un moteur 1.6 MPI + peinture métallisée, au prix de : 2 790 000 au lieu de 2 539 000 dinars

Renault Symbol Extrême avec moteur 1.6 MPI + alarme + peinture métallisée, prix : 2.815.000 au lieu de 2.559.000 dinars

La même source rappelle que ces voitures ont été produites récemment après la reprise d’activité de l’usine en octobre après avoir reçu le matériel bloqué dans les ports, et leur disponibilité dépend du stock restant et de la manière dont il est distribué aux concessionnaires, qui sera très limité à quasi inexistant, compte tenu du petit nombre de voitures, y compris celles destinées aux entreprises et aux banques qui en ont fait la demande au préalable.