Renault Algérie : vers une reprise imminente de la production

Renault Algérie Production (RAP) a annoncé la reprise imminente de la production de ses véhicules, selon une déclaration de son directeur général, Rémi Houillons, publiée sur LinkedIn. Cette usine, inaugurée en 2014, est le résultat d’une joint-venture entre Renault (49%), Holding Madar (34%), et le Fonds National d’Investissement (FNI) (17%). Cependant, depuis 2020, l’usine a connu un arrêt quasi-total de ses activités, conséquence de la suspension des importations de kits SKD-CKD par les autorités algériennes.

Pendant cette période d’arrêt, Renault Algérie Production a entrepris une phase de mise en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires du secteur automobile algérien.

Ces efforts ont conduit à la révision du cahier des charges, visant à promouvoir le développement de l’industrie locale et à encourager la production nationale. Cette adaptation aux nouvelles normes réglementaires marque une étape importante pour l’usine, qui se prépare désormais à une reprise stable et durable de ses activités.

Modernisation de l’usine et engagement pour l’avenir

Renault Algérie Production a profité de cette interruption pour moderniser ses installations. Désormais, l’usine utilise de nouvelles technologies et possède une unité de recherche et développement, visant à en faire un acteur majeur de la transformation technologique de l’industrie automobile en Algérie. Rémi Houillons a indiqué que l’entreprise a investi près de 15 milliards de dinars pour la réalisation de l’usine et les travaux de mise en conformité avec la législation en vigueur.

L’usine ambitionne de devenir un pôle d’innovation et de qualité, répondant aux normes internationales et aux attentes de ses clients. RAP s’engage également à développer le tissu fournisseurs et les expertises locales, renforçant ainsi l’économie nationale. Grâce à ses équipes motivées et compétentes, RAP est prête à relever les défis à venir et à se projeter vers l’avenir avec une vision claire de développement durable et d’innovation technologique .

La reprise des activités de Renault Algérie Production représente une excellente nouvelle pour l’industrie automobile algérienne. Elle devrait non seulement contribuer à la relance du secteur, mais aussi à la création d’emplois, stimulant ainsi la croissance économique du pays. Avec ses nouvelles infrastructures et sa stratégie orientée vers l’avenir, RAP se positionne comme un pilier du renouveau de l’industrie automobile en Algérie.

Rémi Houillons, dans son message sur LinkedIn, a exprimé l’enthousiasme et la détermination de Renault Algérie Production à reprendre ses activités : « Nous sommes prêts et impatients de pouvoir redémarrer ! » . Cette déclaration reflète l’engagement de RAP à fournir des produits de haute qualité et à contribuer de manière significative au développement de l’industrie automobile en Algérie.