Renard, Queiroz, Halilhodzic, Zidane… Qui pour succéder à Djamel Belmadi ?

Hervé Renard, Vahid Halilhodzic, Zinedine Zidane… Les spéculations vont bon train concernant l’identité du successeur à Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale. Dans cet article, nous mettons la lumière sur le profil et la situation actuelle de chaque potentiel successeur à Belmadi.

Djamel Belmadi n’est plus sélectionneur national. Après avoir annoncé sa démission aux joueurs, dans le vestiaire, après la défaite face à la Mauritanie, il s’est réuni, dans la foulée, avec le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi. Les deux hommes sont parvenus à un accord pour une séparation à l’amiable. Selon des indiscrétions, le désormais ex-sélectionneur national devrait toucher deux mois de salaire comme indemnité.

La page Belmadi tournée, place maintenant à son successeur. À cet effet, les spéculations vont bon train concernant l’identité de celui qui prendra le relais à la tête des Verts. Pour le moment, quatre techniciens de renom semblent, visiblement, les potentiels successeurs à Djamel Belmadi. Il s’agit d’Hervé Renard, Vahid Halilhodzic, Carlos Queiroz et Zinedine Zidane.

Halilhodzic tient la corde ?

Et si Vahid Halilhodzic revenait en équipe d’Algérie ? Oui, c’est une piste plausible. Actuellement en chômage, il est ouvert à toute proposition. Son passage réussi avec les Verts entre 2011 et 2014 plaide à sa faveur pour revenir par la plus grande porte. Mieux, il connait bien le football algérien et africain.

Selon le commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, le technicien bosnien de 70 ans est en pole position pour succéder à Djamel Belmadi. Apparemment, Vahid tient la corde, reste à savoir s’il y aura du nouveau dans les jours à venir.

Renard n’est pas maitre de son destin

Les supporters algériens souhaiteraient voir Hervé Renard succéder à Djamel Belmadi. Celui qui compte deux CAN, avec la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire 2015, a toujours laissé son empreinte là où il a travaillé. On n’hésite pas à dire qu’il fait partie des meilleurs sélectionneurs au monde.

Seulement, le technicien français n’est pas maitre de son destin. En effet, il est sous contrat avec la fédération française de football au poste d’entraineur de la sélection féminine, avec laquelle il va disputer les JO Paris-2024 l’été prochain.

Dans une déclaration accordée à un média algérien, Renard affirme qu’il n’a rien reçu aucun contact de la FAF et qu’il est sous contrat avec la FFF. Ainsi, l’éventualité de le voir succéder à Belmadi est loin d’être envisageable, pour ne pas dire impossible.

Queiroz, un profil intéressant

Parmi les potentiels successeurs à Djamel Belmadi, c’est Carlos Queiroz. Le technicien portugais de 70 ans n’est pas à présenter. Il a entrainé les plus grands clubs européens et fait ses preuves avec toutes les sélections qu’il a dirigées, entre autres le Portugal, la Colombie, l’Afrique du Sud, l’Iran ou encore L’Égypte.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il dispose d’un CV bien étoffé qui lui permet de redresser la barre en sélection nationale. Actuellement, il est libre après avoir résilié avec le Qatar il y a quelques mois. Le voir nommé à la tête des Verts est possible.

Les Algériens rêvent de Zidane !

Comme les spéculations et les rumeurs vont bon train ces dernières heures, le nom de Zinedine Zidane a été balancé par certains médias. Les Algériens rêvent de le voir succéder à Djamel Belmadi et sont unanimes à dire qu’il a le profil pour remettre le train sur les bons rails.

Seulement, reste à savoir si une offre de la FAF va intéresser « Zizou ». Ce dernier, qui a décliné plusieurs offres depuis qu’il a quitté le Real Madrid, serait plus intéressé par le poste de sélectionneur de l’équipe de France.