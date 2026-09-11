Remue-ménage diplomatique : fin de fonctions pour des dizaines d’ambassadeurs et consuls algériens

Le Journal officiel numéro 65 dévoile une réorganisation majeure au sein du corps diplomatique algérien. Signés le 2 septembre 2026 par le président Abdelmadjid Tebboune, plusieurs décrets présidentiels officialisent la fin de mission, la mise à la retraite et la mutation de dizaines d’ambassadeurs, consuls généraux et représentants permanents à travers le monde. Cette restructuration stratégique insuffle un souffle nouveau au réseau diplomatique national, touchant des postes clés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique.

Remaniement diplomatique : départs à la retraite et nouvelles affectations

Une première série de décisions concerne quatre ambassadeurs qui quittent leurs fonctions après leur admission à la retraite. Parmi eux figurent Abdelmadjid Naâmoune, auparavant en poste à Bucarest, Larbi El Hadj Ali à Berlin, Mohamed Irki à Tachkent, ainsi que Fatah Mahraz à Belgrade.

Parallèlement, d’autres diplomates quittent leurs chancelleries respectives pour être appelés à exercer de nouvelles fonctions. C’est le cas de Larbi Latroch, qui quitte Vienne, de Faïza Rahim, qui quitte Santiago, et de Rachid Bladehane, jusqu’alors ambassadeur et représentant permanent à la mission permanente algérienne à Genève.

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Le décret présidentiel met également fin aux fonctions de plusieurs autres représentants diplomatiques :

Abdelhak Aissaoui à Libreville (Gabon)

à Libreville (Gabon) Abdelkrim Beha à Amman (Jordanie)

à Amman (Jordanie) Mahmoud Braham à Manama (Bahreïn)

à Manama (Bahreïn) Nor-Eddine Benfreha à Canberra (Australie)

à Canberra (Australie) Abdelmalek Tigharghar à Gaborone (Botswana)

à Gaborone (Botswana) Salima Abdelhak à La Haye (Pays-Bas)

à La Haye (Pays-Bas) Belkacem Zeghmati à Prague (République tchèque)

à Prague (République tchèque) Toufik Laid Koudri , représentant permanent adjoint auprès de l’ONU à New York

, représentant permanent adjoint auprès de l’ONU à New York Idriss Bouassila à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Mouvement diplomatique d’envergure : de nouvelles nominations pour porter la voix de l’Algérie à l’étranger

De nouvelles nominations concernent plusieurs représentations diplomatiques algériennes à l’étranger.

Larbi Latroch prend désormais la tête de l’ambassade d’Algérie à Berlin, tandis que Rachid Bladehane est nommé à Vienne. Idriss Tarchi est nommé ambassadeur et représentant permanent à la mission permanente algérienne à Genève, tandis que Mehdi Litim est nommé ambassadeur et représentant permanent adjoint auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York.

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Le corps diplomatique compte également les nouvelles nominations suivantes :

Khamici Arif à Beyrouth (Liban)

à Beyrouth (Liban) Nafaa Meghlaoui à Canberra (Australie)

à Canberra (Australie) Mohamed Mezaiane à Prague (République tchèque)

à Prague (République tchèque) Djamila Achour à Tachkent (Ouzbékistan)

à Tachkent (Ouzbékistan) Mohamed Alim à Mogadiscio (Somalie)

à Mogadiscio (Somalie) Moncef Mansri à Belgrade (Serbie)

à Belgrade (Serbie) Chaouki Chemmam à Bucarest (Roumanie)

à Bucarest (Roumanie) Abdelghani Merabet , nommé ambassadeur et délégué permanent auprès de l’UNESCO

, nommé ambassadeur et délégué permanent auprès de l’UNESCO Mohamed Zergot à Amman (Jordanie)

à Amman (Jordanie) Abdelmadjid Amini à Manama (Bahreïn)

Restructuration du réseau consulaire : plusieurs postes clés modifiés

La réorganisation ne se limite pas aux représentations diplomatiques. Le réseau consulaire enregistre lui aussi plusieurs changements. Les décrets présidentiels mettent fin aux fonctions de plusieurs consuls généraux appelés à exercer d’autres fonctions, notamment Moncef Mansri à Bruxelles, Mohamed Zergot à Montréal, Chaouki Chemmam à Naples et Abdelmadjid Amini à Londres.

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Dans les consulats, le texte consigne également la fin des fonctions de Hicham Ferhati à Oujda (Maroc), à compter du 9 juillet 2026, celui-ci étant appelé à exercer une autre fonction, ainsi que de Djamel Benkrourou à Alicante (Espagne), à compter du 15 août 2026.

Enfin, à Nanterre (France), Farid Bassaïd Oulhadj quitte ses fonctions de consul à compter du 30 avril 2026. Cette série de décisions reflète la volonté explicite des hautes autorités d’optimiser le fonctionnement de l’appareil diplomatique et consulaire à l’échelle globale.

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