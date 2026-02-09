Rempli à 99%, le plus grand barrage d’Algérie risque de déverser : les autorités appellent à la prudence

À Jijel, le niveau du barrage de Beni Haroun suscite l’inquiétude des autorités et des riverains. Avec 99 % de remplissage, l’eau pourrait atteindre le déversoir dans les jours à venir.

Ce phénomène nécessite une vigilance accrue pour prévenir tout risque pour les habitants et les biens situés en aval. La wilaya a publié un communiqué détaillant les mesures de prudence et les communes concernées par l’alerte.

Le barrage de Beni Haroun frôle sa capacité maximale

Le barrage de Beni Haroun, le plus grand d’Algérie, a atteint 99 % de remplissage. Selon le communiqué de la wilaya :

« Dans le cadre du suivi de l’état du barrage, nous avons été informés que le niveau des eaux pourrait atteindre le déversoir dans les prochains jours, entraînant l’écoulement de l’oued au niveau de l’aval. »

Les autorités précisent que ce phénomène est normal et contrôlé, mais qu’il peut présenter des risques pour la sécurité des personnes et des biens si les consignes ne sont pas respectées.

Les communes concernées par l’alerte

L’appel à la prudence concerne en priorité les communes situées à proximité du barrage et de son oued :

Sidi Maârouf

Ouled Rabah

El Milia

El Ancer

Les habitants de ces localités sont invités à rester vigilants et à suivre les recommandations des autorités locales.

Les consignes de la wilaya de Jijel : suivi et vigilance collective

Le communiqué de la wilaya insiste sur plusieurs mesures de sécurité essentielles :

Éloignement total du lit de l’oued , aucune raison ne justifie de s’en approcher.

, aucune raison ne justifie de s’en approcher. Surveillance accrue des enfants et interdiction d’accès aux zones dangereuses.

et interdiction d’accès aux zones dangereuses. Collaboration et sensibilisation de la population pour diffuser les consignes de sécurité.

« Les citoyens sont invités à faire preuve d’une vigilance maximale et à coopérer dans la diffusion des consignes afin de préserver la sécurité de tous », précise le communiqué.

Les services de la wilaya assurent un suivi quotidien du barrage, en lien avec les équipes techniques. Les services observent en permanence le niveau des eaux pour anticiper tout écoulement par le déversoir.

Enfin, la prudence collective reste indispensable. Les habitants doivent éviter les zones à risque et respecter les instructions pour garantir la sécurité de tous.