Remise en service de l’ascenseur de Port Said reliant la gare de train d’Alger

Dans un communiqué que la Société des Transports Urbains et Suburbains d’Alger (ETUSA), a annoncé la remise en exploitation de l’ascenseur de Port Said, reliant Port-Saïd à la gare d’Alger, est de nouveau opérationnel depuis le 8 août 2023, marquant ainsi une étape cruciale dans l’amélioration de la mobilité au sein de la capitale.

En effet, la réouverture de cet ascenseur constitue une avancée majeure pour faciliter les déplacements des citoyens d’Alger et de ses environs. Soucieuse d’offrir des solutions de transport efficaces et accessibles, l’ETUSA a pris cette initiative dans le but d’améliorer l’expérience de déplacement des usagers.

L’une des caractéristiques les plus notables de cet ascenseur de Port Said est son accessibilité universelle. Il a été conçu pour permettre des déplacements rapides et sûrs, en mettant l’accent sur les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les patients nécessitant un transport médicalisé. Cela s’inscrit dans une volonté de rendre la ville plus inclusive et de garantir à tous les citoyens des moyens de transport adaptés à leurs besoins.

Outre les avantages qu’il offre aux citoyens, ce mécanisme élévateur joue également un rôle crucial dans la promotion du commerce local. Située dans une zone commerciale dynamique, cette liaison facilite les déplacements des commerçants et des clients vers les boutiques et les établissements commerciaux de la région.

Quels en sont les tarifs et les horaires ?

La tarification de ce service a été établie de manière à rester accessible à tous. Le prix du billet est fixé à 10 DA, une somme modique qui permettra à un large éventail de citoyens de bénéficier de cette solution de transport pratique.

Pour conclure, les horaires d’exploitation de cet ascenseur ont été soigneusement établis pour répondre aux besoins variés des citoyens. En effet, la liaison sera opérationnelle de 6 heures du matin jusqu’à 19 heures, offrant ainsi une fenêtre de temps généreuse pour profiter de ce service.