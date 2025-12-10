Remise des bulletins scolaires : le ministre de l’Éducation annonce la date officielle

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a présidé hier soir, mardi, une conférence nationale tenue en visioconférence. Y ont participé des cadres de l’administration centrale, des directeurs de l’éducation et des directeurs délégués.

Cette réunion était consacrée à l’évaluation du premier trimestre de l’année scolaire, des travaux restants à accomplir, et à l’examen de l’avancement des programmes et projets d’aménagement à travers les wilayas, ainsi que l’état de préparation pédagogique et administrative des établissements scolaires.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’un suivi sur le terrain pour finaliser les travaux restants de ce trimestre et pour la tenue des conseils de classes dans les délais impartis.

Il a également souligné que le jeudi 18 décembre 2025 sera désigné comme une journée portes ouvertes pour les parents et les élèves afin de leur permettre de recevoir les bulletins de notes du premier trimestre de l’année scolaire.

Remise des bulletins fixée au 18 décembre 2025 par le ministre de l’Éducation

Saâdaoui a salué les efforts déployés par les directeurs de l’éducation durant ce premier trimestre, remerciant à travers eux toute la communauté éducative pour son implication dans les activités annexes.

Il a réaffirmé l’impératif de maintenir un suivi rigoureux jusqu’à la fin des examens et des conseils de classes, et a mis l’accent sur la nécessité d’assurer une discipline totale au sein de tous les établissements scolaires, publics comme privés.

Le ministre a par ailleurs souligné l’importance de renforcer la communication au niveau local, un facteur clé pour augmenter l’efficacité de la performance administrative et améliorer la gestion des établissements.

Il a insisté sur le fait que l’instauration d’un climat professionnel basé sur l’estime mutuelle et l’écoute active est un pilier essentiel pour soutenir la stabilité des institutions et rehausser leur qualité.

Dans ce contexte, le ministre a rappelé la nécessité de consolider l’encadrement administratif et la communication efficace avec les directeurs d’établissements, en leur fournissant le soutien nécessaire pour qu’ils puissent exercer leur rôle dans les meilleures conditions.