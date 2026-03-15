Remise des bulletins du 2ᵉ trimestre : le ministère de l’Éducation fixe la date

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ce dimanche la date de la remise des bulletins de notes du deuxième trimestre de l’année scolaire 2025-2026, au niveau des établissements scolaires à travers le pays.

Selon un communiqué du ministère daté du 15 mars 2026, cette opération est prévue le jeudi 19 mars 2026 et concernera les trois cycles d’enseignement.

Les parents seront ainsi invités à se rendre dans les établissements scolaires afin de récupérer les relevés de notes de leurs enfants et de prendre connaissance de leur niveau de progression durant le deuxième trimestre.

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Date de remise des bulletins du deuxième trimestre 2026 : une occasion pour suivre la progression des élèves

La remise des bulletins représente un moment important dans le suivi de la scolarité des élèves. Elle permet aux parents d’évaluer le niveau de leurs enfants et de mesurer les progrès réalisés durant le trimestre.

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Selon le ministère de l’Éducation nationale, cette rencontre constitue également une opportunité pour favoriser le contact direct entre les parents et le personnel pédagogique et administratif des établissements scolaires.

Ces échanges doivent contribuer à mieux accompagner les élèves dans leur parcours scolaire. En permettant aux parents de discuter des résultats, d’identifier d’éventuelles difficultés et de réfléchir aux moyens de soutenir et d’encourager les élèves à améliorer leurs performances et à obtenir de meilleurs résultats.

Algérie – Vietnam : une coopération éducative appelée à se renforcer

Par ailleurs, l’Algérie poursuit le développement de ses partenariats internationaux dans le domaine de l’éducation et de la formation. Dans ce cadre, la coopération avec le Vietnam figure parmi les axes appelés à se renforcer dans les prochaines années.

La coopération envisagée porte sur plusieurs volets, dont les échanges de bourses d’études, les partenariats entre universités. Ainsi que les échanges d’enseignants et de chercheurs. Et le développement de programmes de formation et de projets de recherche conjoints.

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Les discussions portent également sur la conclusion prochaine d’un accord spécifique dans le domaine de l’enseignement supérieur. Qui pourrait être signé lors d’une future visite au Vietnam du ministre algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.