« Remise de 300 000 DA » : TIRSAM lance une grande promo de fin d’année sur ces véhicules

Le groupe Tirsam frappe un grand coup sur le marché des engins de manutention. À l’approche du bouclage de l’exercice annuel, l’opérateur annonce une promotion exceptionnelle sur sa gamme de chariots élévateurs, misant sur une politique de prix « tout compris » pour séduire les professionnels.

Dans une note commerciale diffusée récemment, le groupe Tirsam a dévoilé une remise substantielle de 300 000 DA (30 millions de centimes) sur ses chariots élévateurs de 3 tonnes. Cette offre, valable jusqu’au 31 décembre 2025, se décline selon la motorisation et la hauteur de levée, avec un argument de taille : l’affichage des tarifs en toutes taxes comprises (TTC).

L’offre de Tirsam repose sur un « pricing différencié » qui permet aux clients de s’orienter rapidement selon leurs besoins techniques et leur budget :

Gamme Quanchai (Entrée de gamme) : Hauteur de 3 mètres : 2 400 000 DA TTC. Hauteur de 4,5 mètres : 2 700 000 DA TTC.

(Entrée de gamme) : Gamme Isuzu (Premium) : Hauteur de 3 mètres : 3 300 000 DA TTC. Hauteur de 4,5 mètres : 3 600 000 DA TTC.

Tirsam annonce des remises de fin d’année et opte pour la transparence des prix TTC

On observe une cohérence logistique dans cette grille : le passage d’une hauteur de levée de 3m à 4,5m engendre un surcoût fixe de 300 000 DA, quel que soit le moteur choisi. Cette clarté permet de déplacer le curseur de la décision d’achat vers l’essentiel : la performance du moteur et le coût total d’acquisition.

En ciblant spécifiquement le segment des 3 tonnes, Tirsam s’adresse au cœur du marché. Ces chariots sont les outils de prédilection des entrepôts, des plateformes logistiques et des ateliers de maintenance.

La réduction de 30 millions de centimes abaisse significativement le seuil d’accès à cet équipement. Pour les entreprises ayant reporté leurs investissements, ce « coup de pouce » de fin d’année est une opportunité d’optimiser leurs budgets d’équipement avant la clôture du bilan comptable.

L’autre point fort de cette campagne réside dans l’affichage des prix TTC. En éliminant les incertitudes liées aux calculs de taxes, Tirsam transforme le processus de vente. Le client ne négocie plus dans le flou ; il compare des fiches techniques prêtes à l’emploi. Cette stratégie de transparence vise clairement à accélérer le cycle de décision et à conclure les transactions dans des délais records avant la fin de l’année.

