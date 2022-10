Remboursement des billets non utilisés : Air Algérie prolonge le délai

La compagnie nationale aérienne poursuit son opération de remboursement des billets. En effet, à cause de la pandémie du covid-19, de nombreux clients d’Air Algérie ont annulé leurs voyages et n’ont, ainsi, pas utilisé leurs billets déjà achetés.

Dans ce même sillage, le transporteur aérien national a annoncé, le mois de juin dernier, la possibilité de remplacement ou de remboursement de ces billets avec des nouveaux de la même cabine. Ces voyageurs doivent ainsi envoyer une demande de remboursement. Et ce, avant le 30 novembre 2022.

Par ailleurs, lors d’une rencontre avec le député de l’immigration Fares Rahmani, le PDG d’Air Algérie, en l’occurrence Yacine Benslimane a dévoilé du nouveau concernent ce dossier.

Remboursement des billets non utilisés : Air Algérie prolonge ses délais

En effet, dans une publication sur sa page officielle, rendue publique le 12 octobre dernier. Le député de l’immigration Fares Rahmani est revenu sur sa rencontre avec le président directeur général d’Air Algérie. En effet, ce dernier a fait savoir que les délais de dépôt des demandes de remboursement seront prolongés.

Ainsi, les voyageurs ont possession de billet non utilisé à cause de la pandémie du Covid-19 disposeront d’un délai jusqu’au 30 mars 2023, au lieu du 30 novembre 2022. Et ce, pour déposer leur demande. Il convient de le rappeler, que la compagnie aérienne nationale a mis à disposition de ses clients, une plateforme pour le dépôt de ces demandes.

De son côté, le PDG d’Air Algérie a affirmé, lors de la même rencontre. Que sa compagnie travaille pour assurer le remboursement de tous les voyageurs concernés. Par ailleurs, répondant à la question du député Fares Rahmani sur les bagages perdus. Yacine Benslimane invite les voyageurs, dont les valises ont été perdues, de déposer leurs réclamations avant de quitter l’aéroport.

Le député de l’immigration a, également, fait savoir que lors de cette même rencontre, d’autres axes ont été abordés. Notamment, la question des lignes directes entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique.