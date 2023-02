Remboursement des billets non utilisés : Air Algérie explique la démarche

L’opération de remboursement des billets non utilisés pendant la crise pandémique du Covid-19 se poursuit chez Air Algérie. En effet, la compagnie nationale aérienne avait, précédemment, fixé le dernier délai pour le désarchivage de ces billets jusqu’au 31 mars 2023.

Air Algérie revient avec un nouveau communiqué pour expliquer la démarche à suivre par les personnes désireuses de rembourser leurs billets de voyages non utilisés. En effet, la compagnie aérienne nationale explique que tout billet non utilisé qui a été émis sur le réseau national ou international de la compagnie est éligible au remboursement quelques soit ses conditions tarifaires.

تطلعوا عن جميع المعلومات المتعلقة بتعويض تكاليف التذاكر غير المستخدمة أثناء جائحة الكورونا في البيان المنشور عبر الرابط التالي:https://t.co/dIuH1rE8lr#billets #remboursement #informations #AirAlgerie pic.twitter.com/0HOYfYSve7 — Air Algérie (@AirAlgerieAH) February 13, 2023

Billets non utilisés : voici comment se faire rembourser par Air Algérie

En effet, Air Algérie invite ses voyageurs à faire leurs demandes de remboursement après des points de vente où ils ont effectué leur réservation. Notamment, au niveau des agences d’Air Algérie, une agence de voyage, le site web et l’application mobile d’Air Algérie.

Pour les billets achetés après d’une agence Air Algérie, le communiqué de cette dernière invite les voyageurs à se rapprocher des agences où ils ont effectué leurs réservations. En ce qui concerne celles qui sont fermées, Air Algérie invite ses clients à faire recours à la Box Air Algérie Aéroport Nice Côte d’Azur ou Agence Air Algérie ville Marseille pour les réservations établies au niveau de l’agence Air Algérie ville Nice ; Box Air Algérie Aéroport Toulouse Blagnac ou Agence Air Algérie ville Marseille pour les ventes effectuées chez l’agence Air Algérie ville Toulouse. Et l’Agence Air Algérie ville Paris pour les billets émis par les agences Air Algérie villes Lille et Metz.

Par ailleurs, pour les réservations effectuées en dehors de la France :

Box Air Algérie Aéroport de Genève International pour les réservations effectuées chez les agences Air Algérie villes Genève, Viennes et Budapest ;

Agence Air Algérie Aéroport Francfort International pour les billets, non utilisés, émis par les agences Air Algérie Ville Francfort ;

Agence Air Algérie ville Madrid pour les ventes effectuées chez les agences Air Algérie villes Palma, Alicante ainsi que celle de Lisbonne ;

Agence Air Algérie Aéroport Barcelone International El Prat pour les réservations effectuées au niveau de l’agence Air Algérie ville à Barcelone.

En ce qui concerne les ventes effectuées au niveau de l’agence Air Algérie de Londres, les clients sont appelés à contacter le numéro suivant : +44 2074 8680 68.

Qu’en est-il des autres canaux de réservation ?

En ce qui concerne les billets non utilisés achetés chez une agence de voyages n’appartenant pas à Air Algérie, ces clients sont appelés à se rapprocher de cette dernière. En revanche, dans le cadre de la cessation de son activité, la compagnie nationale aérienne invite ses passagers à se rapprocher de l’agence Air Algérie la plus proche.

Les passagers ayant fait leurs réservations sur le site ou l’application mobile de la compagnie sont appelés à transmettre la demande de remboursement via l’adresse suivante : helpdeskcovid@airalgerie.dz. Où se rapprocher des agences Air Algérie en Algérie ou à l’étranger. Enfin, pour les billets émis via le Call Center, les clients concernés sont appelés à envoyer leurs demandes de remboursement via l’adresse suivante : ventecallcenter@airalgerie.dz.

Le communiqué d’Air Algérie précise également que les billets partiellement utilisés sont éligibles au remboursement.