Remboursement des billets de voyage non utilisés – Covid-19 : où en est l’opération ?

En raison de la crise pandémique du covid-19 et les fermetures des frontières, les compagnies nationales aériennes et maritimes ont dû annuler leurs voyages et renoncer à leurs programmes de dessertes. Suite à cette décision, les voyageurs impactés par ces annulations réclament le remboursement de leurs billets.

De leur côté, les deux compagnies Air Algérie et Algérie Ferries ont procédé à l’opération du remboursement des billets non utilisés en raison de la pandémie du Covid-19.

84% du total des billets d’avion déjà remboursés

S’exprimant devant les membres de l’Assemblée nationale, le ministre des Transports, Youcef Chorfa, a évoqué l’opération du remboursement des billets non utilisés en raison de la pandémie du covid-19. En réponse à la question du député Fares Rahmani, Chorfa a fait état du remboursement de 84 % du total des billets d’avion vendus pendant la même période.

Ce qui représente un total de 600 000 billets remboursés, d’une valeur totale de deux milliards de dinars. Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur du transport maritime des voyageurs, Youcef Chorfa a évoqué plus de 1150 billets remboursés. Qui sont d’une valeur totale de 150 millions de dinars. Selon le ministre des transports, l’opération de remboursement de ces billets de voyage non utilisé à cause de la fermeture des fontiere se poursuit toujours, et s’étalera jusqu’à la fin de l’année.

Dans un autre contexte, en guise de prepparatives pour la nouvelle saison estivale, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, renforcera sa flotte avec l’affrètement nouveaux avions en attendant la réception de sa commande acquise. Quant à Algérie ferries, le transporteur national maritime affretera un nouveau navire d’une capacité de 2000 passagers pour renforcer son programme.

| À LIRE AUSSI :

>> L’UE veut supprimer la facturation des bagages à main chez les compagnies aériennes

>> Vols vers l’Algérie : Transavia annonce la date d’ouverture des ventes pour l’été 2024