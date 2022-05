Remboursement des billets : Algerie Ferries donne plus de détails

La compagnie nationale maritime Algerie Ferries fait face à de nombreux cas de mécontentement de la part de ses clients, et pour cause des billets payés mais non reçus.

C’est dans ce cadre qu’une note d’information a été publiée ce samedi 21 mai 2022 dans le but d’apporter plus de précisions mais aussi d’orienter les futurs voyageurs quant aux procédures de réclamation lors d’un paiement de billet sans réception.

Les personnes concernées par ce problème doivent donc envoyer un e-mail contenant les justificatifs de paiement à Algerie Ferries à l’adresse communiquée : [email protected] . La compagnie maritime offre deux choix à ses clients, celui d’acheter un billet ou celui de se faire rembourser le montant précédemment prélevé.

Réouverture des agences et nouveau programme pour Algérie Ferries

Après une fermeture de plusieurs agences de la compagnie maritime algérienne en France a cause de la turbulences des clients et une gestion de la situation très délicate, la billetterie a donc été gelée momentanément. Ce fut assez bref et Taoufik Khadim, le representetant de la communauté algerienne en France a dès lors fait l’annonce de la reprise des ventes par le biai d’une vidéo postée sur sa page facebook officielle.

Il a donc annoncé que la reprise se fera ce lundi 23 mai 2022, et sera accompagnée du lancement du nouveau programme déjà annoncé vendredi passé par les autorités compétentes.

En effet, avec l’arrivée de la saison estivale et de la demande croissante des voyageurs le ministère a diffusé un communiqué affirmant l’ajout de plusieurs traversées toutes pour la France entre Marseille et Alger, Bejaia, Skikda et Oran.

Le nouveau programme est donc beaucoup plus riche, comprenant à présent 7 traversées par semaine et se présente comme tel :

Marseille – Alger : 3 traversées par semaine au total.

Marseille – Bejaia : 1 traversée par semaine.

Marseille – Skikda : 1 traversée par semaine.

Marseille – Oran : 1 traversée par semaine.

Alicante – Alger : 1 traversée par semaine.