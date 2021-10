Remboursement des billets : Air Algérie s’explique

Suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, les autorités algériennes ont décidé, en mars 2020, de fermer les frontières du pays, et ce, dans le but de limiter la circulation du virus.

À cet effet, de nombreuses entreprises nationales, à l’instar d’Air Algérie et l’ENTMV (l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs) ont été impactées par cette crise sanitaire et affectées financièrement, vu la suspension des vols et les croisières pendant plus d’une année.

Sur ce, beaucoup de vols réservés par des clients d’Air Algérie ont été annulés par la même compagnie, sans le remboursement de leurs billets d’avion. Une situation qui a engendré le mécontentement chez lesdits clients.

Le porte-parole d’Air Algérie donne des explications

En effet, plusieurs clients ayant réservé chez les différentes agences d’Air Algérie et dont les vols ont été annulés, en raison de la pandémie, n’ont pas cessé à se plaindre quant au droit au remboursement du tarif de leurs billets.

Répondant aux préoccupations de ces derniers, le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi, a expliqué : » notre compagnie, à l’instar de toutes les compagnies du monde impactées par la crise sanitaire, est affectée financièrement « , précisant qu' » Air Algérie maintient toujours la validité de ces billets et propose la revalidation des tickets pour le prochain déplacement des clients « , rapportent nos confrères du journal Liberté.

Dans le même chapitre, Amine Andaloussi a ajouté : » il suffirait au client de se présenter à l’agence où il avait acheté son billet, muni d’une demande, pour que le billet soit revalidé « , conclut la même source.