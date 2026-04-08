Tebboune mets fin aux fonctions du ministre de l’Hydraulique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé de mettre fin aux fonctions du ministre de l’Hydraulique, M. Taha Derbal, selon un communiqué officiel rendu public mercredi. Cette décision, dont les motifs n’ont pas été précisés, marque un changement à la tête d’un secteur stratégique pour le pays.

Dans son communiqué, la Présidence de la République indique que le chef de l’État a mis fin « ce jour » aux fonctions du ministre en charge de l’Hydraulique. Aucune explication n’a été donnée quant aux raisons de cette décision, laissant place à des interrogations sur le contexte de ce départ.

Ce type de remaniement ponctuel intervient généralement dans un cadre de réorganisation ou d’ajustement de l’action gouvernementale. Toutefois, en l’absence de précisions officielles, il est difficile d’en cerner les motivations exactes.

Une gestion provisoire confiée au secrétaire général

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau ministre, le président Abdelmadjid Tebboune a chargé le Secrétaire général du ministère, M. Omar Bougueroua, d’assurer la gestion du secteur à titre provisoire.

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Cette solution transitoire vise à garantir la continuité du fonctionnement du ministère, notamment dans le suivi des dossiers en cours. Le secteur de l’Hydraulique, qui englobe la gestion des ressources en eau, l’alimentation en eau potable et les infrastructures hydrauliques, demeure en effet un pilier essentiel des politiques publiques.

Un secteur stratégique et sensible

Le ministère de l’Hydraulique joue un rôle central dans un contexte marqué par des défis liés à la disponibilité de l’eau, à la modernisation des réseaux et à la sécurisation de l’approvisionnement pour les populations et les activités économiques.

Ces dernières années, les autorités ont engagé plusieurs projets pour améliorer la distribution de l’eau et renforcer les capacités de stockage, notamment à travers la construction de barrages et le développement du dessalement de l’eau de mer.

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Dans ce contexte, tout changement à la tête du ministère est suivi avec attention, compte tenu des enjeux techniques et sociaux liés à ce secteur.

Retour sur le parcours de Taha Derbal

Taha Derbal avait été nommé ministre de l’Hydraulique en mars 2023. Durant son mandat, il a été associé à plusieurs projets liés à la gestion des ressources hydriques et à l’amélioration du service public de l’eau.

Son départ intervient après un peu plus d’un an à la tête du département, sans qu’un bilan officiel ou des éléments d’évaluation de son action n’aient été rendus publics à ce stade.

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En attendant la désignation d’un nouveau responsable, la gestion intérimaire confiée à Omar Bougueroua devra assurer la continuité des missions du ministère, dans un contexte où les attentes restent élevées en matière d’accès à l’eau et de modernisation des infrastructures.