Remaniement ministériel : quelle est la nouvelle composition du Gouvernement ?

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a opéré aujourd’hui, le jeudi 16 mars 2023, un remaniement ministériel, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le remaniement ministériel a touché 10 secteurs, à savoir, les Affaires Etrangères, le Commerce et la Promotion des Exportations, la Jeunesse et les Sports, les Finances, les Transports, Tourisme, Numérisation et des Statistiques, mais aussi l’Environnement et des Énergies renouvelables, Pêche et des Productions halieutiques et l’Hydraulique.

Nouvelle composition du nouveau gouvernement

Premier ministre : Aïmene Benabderrahmane

Ministre des Affaires étrangères : Ahmed Attaf

Ministre de la Justice, garde des sceaux : Abderrachid Tabi

Ministre de la Santé : Abdelhak Saihi

Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales : Ibrahim Merad

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Kamel Bedari

Ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique : Ali Aoun

Ministre du Transport : Youssef Cherfa

Ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base : Lakhder Rekhroukh

Ministre de l’Hydraulique : Taha Derbal

Ministre des Finances : Fayed Laaziz

Ministre de l’Énergie et des Mines : Mohamed Arkab

Ministre des Moudjahidines et des Ayants droits : Laid Rebiga

Ministre des Affaires religieuses et des Wakfs : Youcef Belmahdi

Ministre de l’Éducation nationale : Abdelhakim Belabed

Ministre des relations avec le Parlement : Besma Azouar

Ministre de la pêche des Productions halieutiques : Ahmed Bidani

Ministre de la formation professionnelle et de l’éducation : Yacine Merabi

Ministre de la Culture et des Arts : Soraya Mouloudji

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Abderrahmane Hammad

Ministre de la numérisation et des statistiques : Houcine Charhabil

Ministre de la Poste et des télécommunications : Karim Bibi-Triki

Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme : Kaouter Krikou

Ministre de l’Agriculture et du Développement rural : Mohamed Abdelafid Henni

Ministre de l’Habitat : Mohamed Tarek Belaribi

Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations : Tayeb Zitouni

Ministre de la Communication : Mohamed Bouslimani

Ministre du Tourisme : Mokhtar Didouche

Ministre du Travail, de l’emploi et de la Sécurité Sociale : Fayçal Bentaleb

Ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables : Faiza Dahleb

Ministre de l’Économie de la Connaissance et des Startups, Yacine El Mahdi Oualid

Tebboune nomme un nouveau conseiller

La même source conclut, en informant que le Président de la République a également nommé Abdelaziz Khellaf, ministre d’Etat, Conseiller auprès du Président de la République, Mohamed Nadir Larbaoui, directeur de Cabinet à la Présidence de la République et Yahia Boukhari, Secrétaire général du Gouvernement.