Remaniement administratif : Tebboune désigne 2 nouveaux walis pour ces wilayas

Dans un développement marquant survenu aujourd’hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un remaniement au niveau des walis, en mettant fin aux fonctions de Mohamed Saïd Benkamou en tant que wali de la wilaya de Béchar. Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts continus de réorganisation administrative et de renforcement de la gestion territoriale.

Remaniement administratif en Algérie : nouveaux walis nommés à Béchar et Bab El Oued

Selon un communiqué émis par la présidence de la République, Ahmed Benyoucef a été nommé pour succéder à Mohamed Saïd Benkamou au poste de wali de Béchar. Cette nomination reflète la volonté des autorités de dynamiser la gestion locale dans une région stratégique pour le sud-ouest algérien. La wilaya de Béchar, connue pour son potentiel économique, notamment dans les secteurs minier et touristique, devrait ainsi bénéficier d’un nouvel élan sous la direction de son nouveau wali.

Par ailleurs, le président Tebboune a également annoncé la nomination de Mohamed Hamidat au poste de wali délégué pour la circonscription administrative de Bab El Oued, située dans la capitale, Alger. Cette décision vise à renforcer la gestion de cette zone urbaine emblématique, qui fait face à des défis multiples, notamment en matière d’aménagement urbain, de logement et de services publics.

un remaniement pour dynamiser la gestion administrative

Ces remaniements témoignent de la détermination des autorités à optimiser les performances des administrations locales. L’expérience et les compétences d’Ahmed Ben Youssef et de Mohamed Hamidat dans la gestion des affaires publiques semblent avoir guidé leur nomination.

La présidence de la République n’a pas détaillé les raisons précises de ces changements, mais ces derniers pourraient s’inscrire dans une stratégie plus large de réforme des institutions locales et de renouvellement des cadres administratifs. Le président Tebboune a souvent exprimé sa volonté d’améliorer l’efficacité de la gestion locale et de rapprocher l’administration des citoyens.

Ce contexte met en avant la gouvernance locale comme un levier essentiel pour stimuler le développement économique et social du pays. Les nouvelles équipes administratives devront se mobiliser activement pour relever les défis des territoires, en luttant contre les disparités régionales et en répondant aux besoins croissants des populations.

Le remaniement annoncé aujourd’hui constitue donc une étape importante dans l’agenda du président Tebboune en matière de réforme et de modernisation de l’appareil étatique. Les populations de Béchar et de Bab El Oued attendent désormais de leurs nouveaux responsables une gestion rigoureuse et une réponse efficace à leurs préoccupations.