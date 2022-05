Relizane : un chauffard percute violemment un policier

La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé le décès de l’agent de police Khadim Mohamed, qui est affilié au service de sécurité de la commune de Zemmoura de la wilaya de Relizane, ce matin, mardi 10 mai 2022. Il a été renversé par un camion, hier le lundi 9 mai. Le policier était âgé de 46 ans, il habitait la commune de Sidi Lazrag, ce dernier a été transféré hier à l’hôpital Mohamed Boudiaf. Et cela après avoir souffert d’une hémorragie interne au niveau de l’abdomen. Après avoir été placé dans le service de réanimation de l’hôpital Mohamed Boudiaf.

Dans ce contexte, un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) ajoute que le chauffeur du camion qui est à l’origine de cet accident, est âgé de 22 ans, et a été interpellé par les services de sécurité de la wilaya de Relizane, l’enquête sur cet incident est ouverte sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes.

Le policier est décédé suite au refus d’obtempérer d’un chauffard

D’autre part, les circonstances de ce tragique accident, selon ce même communiqué, sont dues au refus du chauffeur du camion d’obtempérer à l’ordre d’arrestation par les agents de la police de la circulation au carrefour du quartier Kaddouri dans la commune de Zemmoura, dont celui qui est malheureusement décédé.

En cette douloureuse circonstance, le directeur général de la sécurité nationale, Farid Bencheikh, a présenté, en son propre nom et au nom de tous les employés de la sécurité nationale, ses sincères condoléances et sa plus sincère sympathie à la famille du défunt.

Il a également dépêché de hauts responsables de la Sûreté Nationale, conduits par le Directeur de la Santé, des Activités Sociales et des Activités Sportives, l’Inspecteur Régional de la Police de l’Ouest et le Chef de la Sûreté de la wilaya de Relizane, pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt.

Le défunt policier a été inhumé cet après-midi au cimetière de la commune de Sidi Lazrag dans le quartier Mendas, dans la wilaya de Relizane.