Relizane : saisie de plus de 130 kg de viande blanche avariée

Les services de sécurité de la daïra de Jdiouia dans la wilaya de Relizane ont réussi à saisir 137,7 kg de viande blanche avariée qui était transportée à bord d’un véhicule de type Chana. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte un média arabophone dans son nouveau numéro d’aujourd’hui. D’après la même source, cette opération a eu lieu suite à une surveillance routinière au niveau de la sortie est de la ville susmentionnée.

Il convient de noter que 10 kg de viscères de poulet et 293,8 kg de restes d’os de poulet ont été également découverts dans le coffre arrière du véhicule, soit un poids total de 441.5 kg, sachant que le propriétaire de ces marchandises n’avait pas de certificat vétérinaire. Après avoir arrêté le contrevenant, les marchandises saisies ont été, de ce fait, transférées au service compétent pour examen.

En présentant les marchandises au vétérinaire spécialisé, il s’est avéré qu’elles étaient pourries et impropres à la consommation. En effet, les viandes ne respectaient pas les normes d’hygiène et de salubrité publique. Par conséquent, les marchandises ont été détruites.

Oued Rhiou : les autorités mettent fin à l’activité d’un commerçant

Les services de sécurité d’Oued Rhiou ont réussi à mettre fin à l’activité d’un commerçant qui exerce la vente de la viande rouge et blanche. On notera que cette opération est survenue lors d’une sortie sur le terrain en coordination avec les agents de l’inspection régionale du commerce d’Oued Rhiou, le comité de la propreté relevant de l’APC et un vétérinaire représentant la direction de l’agriculture.

Après un examen par le vétérinaire, il a été constaté que la viande mise en vente était pourrie et impropre à la consommation. Le poids total de la viande saisie était de 122,2 kg, dont 61,6 kg de poulet pourri non congelé, 33,9 kg de poulet congelé pourri, 12 kg de poulet cuit congelé. Ainsi que 8,7 kg de saucisses congelées et 6 kg d’abats de poulet congelés et pourris.

De ce fait, trois infractions commerciales ont été attribuées contre le propriétaire du magasin. Notamment, l’exercice d’une activité commerciale sans inscription au registre du commerce et le non-respect des conditions d’hygiène et d’assainissement. Ainsi que la mise en vente d’un produit pourri et impropre à la consommation.