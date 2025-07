Relizane : L’usine Hyundai prend vie sur l’ancien site de Sovac

Le sénateur Batahar Lezreg a confirmé sur sa page Facebook que le site de l’ancienne usine Sovac à Sidi Khattab, dans la wilaya de Relizane, abritera le nouveau projet de production automobile de Hyundai Algérie.

Fermée depuis plusieurs années, l’ancienne usine Volkswagen va connaître une reconversion stratégique. Selon le sénateur Lazreg, la firme sud-coréenne Hyundai relancera ses activités industrielles sur ce site à travers un partenariat algéro-omanais impliquant le groupe Saud Bahwan.

🟢 À LIRE AUSSI : Véhicules importés : les Douanes passent désormais au crible les prix déclarés

Cette relance s’inscrit dans un vaste plan d’investissement estimé à 400 millions de dollars, visant à créer des emplois durables, réduire le chômage et renforcer l’économie nationale. La wilaya de Relizane, et plus précisément sa zone industrielle de Sidi Khattab, est appelée à devenir un pôle automobile de référence dans la région.

Production locale de deux modèles Hyundai en Algérie

Selon des informations relayées par Autobip, Hyundai Algérie prévoit, dans une première phase, la fabrication locale de deux modèles :

Un SUV compact familial , destiné à la classe moyenne algérienne.

, destiné à la classe moyenne algérienne. Une petite berline économique, adaptée aux besoins du marché local.

Ces deux véhicules seront officiellement présentés lors de la 4ᵉ édition du Salon Africain du Commerce Intra-Africain (IATF 2025), qui se tiendra à Alger du 4 au 10 septembre 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Automobile en Algérie : Fiat s’allie à un partenaire italien de poids

Hyundai et l’IATF 2025 : Une vitrine pour l’Afrique

L’évènement permettra également à Hyundai de dévoiler ses ambitions à l’échelle continentale, dans un contexte où l’intégration économique africaine devient une priorité.

L’arrivée de Hyundai marque une étape décisive dans la politique industrielle du pays. Ce projet ne se limite pas à l’assemblage : il inclura aussi des perspectives de sous-traitance locale, de transfert de compétences et de formation technique, donnant un coup d’accélérateur à l’écosystème automobile national.

En réponse à une question du député Tahar Hadj Ben Aoud, le ministre de l’Industrie avait récemment évoqué la réactivation de l’usine de Sidi Khattab, confirmant ainsi la volonté politique d’orienter l’investissement vers des filières porteuses.

🟢 À LIRE AUSSI : La filière automobile prend forme à Oran avec une nouvelle usine sino-algérienne