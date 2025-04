Relevés de compte CCP : Algérie Poste lance un nouveau service innovant

La Poste algérienne continue d’élargir sa gamme de services à destination de ses clients. Dans une publication diffusée récemment sur sa page Facebook officielle, l’entreprise a annoncé la mise en place d’un nouveau service qui permet aux usagers d’accéder à un relevé détaillé des opérations de leur compte courant postal (CCP), couvrant une période supérieure à deux ans.

La Poste algérienne lance un nouveau service pour consulter l’historique complet des comptes CCP

Jusqu’à présent, les clients ne pouvaient consulter que les transactions récentes de leur compte, généralement limitées aux douze ou vingt-quatre derniers mois. Désormais, cette nouvelle fonctionnalité offre une vue plus complète de l’historique des mouvements bancaires, ce qui représente une avancée notable en matière de transparence et de gestion financière.

« Dans les bureaux de poste, vous pouvez consulter et obtenir un relevé détaillé des opérations de votre compte pour plus de deux ans », précise l’annonce. Ce service s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels souhaitant garder une trace précise de leurs opérations financières sur le long terme, que ce soit pour un suivi budgétaire, une justification auprès d’une administration ou une simple consultation personnelle.

La Poste algérienne a également indiqué que ce service est accessible de deux manières : directement dans les bureaux de poste répartis à travers le territoire national, ou en ligne via le site officiel ECCP (https://eccp.poste.dz). Cette double option vient renforcer l’accessibilité du service, notamment pour les personnes vivant dans des zones éloignées ou souhaitant éviter les files d’attente.

L’ajout de ce service s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des services postaux en Algérie. Depuis quelques années, la Poste algérienne multiplie les efforts pour améliorer la qualité de ses prestations, tant sur le plan technique que numérique. L’introduction du compte BaridiMob, l’élargissement des fonctionnalités sur l’application mobile, ou encore la généralisation des distributeurs automatiques dans plusieurs wilayas témoignent de cette volonté de transformation.

Avec cette nouvelle possibilité d’obtenir un historique complet des mouvements de compte, la Poste algérienne répond à une demande croissante des usagers pour plus de contrôle et de clarté dans la gestion de leurs finances. Ce service pourrait également constituer un pas supplémentaire vers une digitalisation plus poussée des services publics en Algérie.