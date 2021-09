Relations avec le Maroc : Lamamra appuie la position de l’Algérie

En marge de sa participation aux travaux de la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, un événement et un hémicycle que le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, connait très bien puisque il y a représenté l’Algérie à maintes reprises.

Cette session a pour thème « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience face au covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations Unies ». Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, participera à plusieurs réunions et conférences de haut niveau, notamment avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le président de l’Assemblé Générale, Abdulla Shahid.

Le diplomate algérien va également s’entretenir avec ses homologues des Etats membres de l’ONU, pour échanger sur des préoccupations communes, à savoir, la paix et la sécurité, et trouver des solutions en travaillant de manière bilatérale voire multilatérale. Il a reçu la sous-secrétaire d’Etat américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland. Leur entretien a porté principalement sur le dialogue stratégique et sa relance, évoquant dans le même contexte la question sahraouie et la situation en Libye.

La rupture des relations avec le Maroc, une décision civilisée et un message approprié

Lors d’une interview accordée à CNN en marge de sa participation à la 76ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, le diplomate évoque la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, la décision annoncée le 24 août dernier, était selon Lamamra, une manière civilisée de mettre un terme à une situation qui ne pouvait durer, évitant ainsi un tournant non souhaitable dans cette affaire.

Il affirme que l’Algérie a fait montre de patience, mais les actes hostiles du Maroc portant atteinte à la souveraineté et à l’unité du pays, ne laissant aucun choix autre que la rupture des relations. Il fait allusion au soutien du prétendu droit à l’indépendance de la Kabylie, exprimé par l’ambassadeur du Maroc à l’ONU.

Quant à la situation en Libye, le ministre a réitéré son soutien au peuple libyen et précise que l’Algérie ne soutient aucune partie autre que le peuple. Il affirme que les efforts seront déployés pour tenir les élections législatives et présidentielles dans les délais, afin de démocratiser le pays voisin.