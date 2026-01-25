Relations algéro-russe : Moscou réfute toute tension avec Alger sur le Sahel

À l’issue de la première visite officielle en Algérie d’un groupe parlementaire russe chargé de la coopération avec l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, les autorités des deux pays ont réaffirmé la solidité de leurs relations bilatérales. Loin des spéculations sur d’éventuelles tensions, notamment autour des dossiers sensibles du Sahel et de la Libye, Moscou assure qu’aucun différend sérieux n’oppose la Russie à l’Algérie.

Dans un entretien accordé au quotidien arabophone El-Khabar, le député russe Dmitry Sablin, coordinateur du groupe parlementaire et vice-président de la commission de la Défense à la Douma, a tenu à lever toute ambiguïté. « Il n’existe pas de désaccords profonds entre l’Algérie et la Russie », a-t-il affirmé, soulignant la convergence des visions des deux pays sur les grandes questions régionales.

Une diplomatie parlementaire en plein essor

Pour Dmitry Sablin, cette visite marque une étape importante dans le renforcement de la diplomatie parlementaire entre Alger et Moscou. Bien qu’il s’agisse de sa première visite en Algérie, le responsable russe rappelle que les échanges entre parlementaires des deux pays « reposent sur des racines solides » et ne datent pas d’hier.

Il évoque notamment les visites régulières et la récente venue de députés algériens à Moscou durant l’été dernier, qu’il considère comme la preuve d’un dialogue constant et constructif. Selon lui, la diplomatie parlementaire constitue un levier efficace pour traiter de nombreuses questions internationales, grâce à sa proximité avec les citoyens et à sa plus grande souplesse par rapport aux canaux diplomatiques traditionnels.

Un potentiel économique encore sous-exploité

Sur le plan stratégique, Dmitry Sablin estime que l’Algérie et la Russie disposent de nombreux atouts pour approfondir leur coopération. Il reconnaît cependant l’existence d’un décalage entre la qualité du dialogue politique et le niveau réel des échanges économiques et commerciaux.

Parmi les pistes évoquées figurent la création d’une « maison de commerce russe » en Algérie, destinée à faire du pays une porte d’entrée vers le marché africain. Le développement du tourisme, le renforcement du dialogue entre les sociétés civiles, ainsi que l’ouverture éventuelle d’un centre culturel russe à Alger font également partie des projets à l’étude.

Le Sahel au cœur des préoccupations communes

Concernant le Sahel, souvent présenté comme un terrain de divergences entre acteurs internationaux, le député russe se montre catégorique. Les difficultés actuelles dans la région seraient avant tout liées, selon lui, à l’héritage colonial, qui continue de peser sur les relations entre États africains.

Moscou privilégie, affirme-t-il, une approche fondée sur le dialogue et la négociation, afin d’aider ses partenaires à surmonter les conflits et à restaurer la stabilité régionale. Une vision qui rejoint, sur plusieurs points, la position traditionnelle de l’Algérie, attachée aux solutions politiques et au respect de la souveraineté des États.

