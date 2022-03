Relations Algérie – USA : l’ambassadrice met les points sur les « i »

Depuis le mois de décembre, le Sénat américain a confirmé Elizabeth Moore Aubin comme Ambassadrice des Etats-Unis en Algérie. De ce fait l’arrivée de la nouvelle représentante diplomatique des USA en Algérie s’est faite durant le mois de février passé.

Elizabeth Moore Aubin aura pour mission dans le cadre de son nouveau poste de « renforcer la coopération en matière de sécurité, promouvoir la stabilité régionale, étendre les échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis et l’Algérie ».

C’est lors d’une manifestation culturelle et artistique « One Beat Sahara » un événement organisé par l’Ambassade USA en collaboration avec le Ministère Algérien de la Culture et des Arts, que l’ambassadrice, a eu l’occasion de visiter la région saharienne de Taghit. Plus exactement lors de la visite du Palais de Taghit à Béchar, que cette dernière est revenue sur les relations entre les deux pays.

« Les relations entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique sont fortes et importantes. Nous continuerons à les renforcer, mais aussi à les approfondir à travers le dialogue stratégique bilatéral », a-t-elle dit.

« Le travail conjoint pour organiser et faire de la manifestation One Beat un succès est la preuve des relations profondes et étendues que les deux pays partagent », soulignant « qu’ils continuent à travailler pour renforcer et approfondir ces relations », ce qui est très important pour les États-Unis.

Dans le même sillage L’ambassadrice a également estimé que la mise en place de ce « programme culturel diplomatique conjoint » à Taghit « est la preuve que l’Algérie et son Sahara en particulier sont une destination touristique par excellence« .

L’ambassadrice Elizabeth Moore Aubin considère aussi que le fait que sa seconde sortie à Taghit, après celle d’Alger, est due au fait que le Sahara est considéré comme étant une région très importante. Mais aussi que le fait que cette manifestation culturelle et artistique « One Beat Sahara », ait lieu à Taghit, une région au cœur du désert algérien est important du fait de la situation géographique de cette région, qui réunit de nombreux styles musicaux, qui selon elle. « sont les racines de certaines musiques américaines et aussi pour la beauté et l’importance de cette partie de l’Algérie ».

Qu’est-ce-que « One Beat Sahara » ?

One Beat Sahara est un programme de résidence et d’échange de musique, qui réunit 24 musiciens de 7 pays d’Afrique et des Etats-Unis. Cet événement se déroule du 21 février au 13 mars 2022.

One Beat Sahara réunit ces 24 musiciens issus d’horizons et de genres musicaux différents, issus de 7 pays du sahara d’Afrique et des Etats-Unis. Des artistes venus d’Algérie, Tunisie, Lybie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger et des Etats-Unis, afin d’arriver à créer en collaboration des œuvres originales et développer un réseau mondial d’initiatives musicales engagées civiquement.

Tous ces artistes réunis à Taghit, au cœur du désert algérien, pendant deux semaines, d’ateliers autour de la musique, se dirigeront par la suite vers Alger pour une semaine.

Au terme des ateliers à Taghit, un festival a eu lieu le samedi 5 mars, au pieds des gravures rupestres de cette région. Pour clôturer ces 3 semaines, un spectacle ouvert au public, aura lieu à l’Opéra d’Alger, ce vendredi 11 mars.