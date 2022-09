Relations Algérie – Russie : vers la signature de plusieurs accords

La Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, tiendra sa 10ème session, à partir de ce mercredi 28 septembre à Alger, a indiqué le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans un communiqué rendu public.

A la veille de cette commission, des réunions techniques sont animées par des experts des deux pays qui se déroulent ces 26 et 27 septembre 2022, qui tourneront autour des coopérations économique, commerciale, scientifique et technique, pour discuter des accords dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’enseignement supérieur et du commerce.

Les travaux ce comité d’experts inauguré en présence de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Chauviv, abordent les aspects économiques et commerciaux inscrits à l’ordre du jour de la dixième session du Conseil algérien – Comité intergouvernemental russe.

Dans son allocution d’ouverture de ces travaux, le représentant de la partie algérienne, le directeur général de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Mohamed El Amine Bencheikh, a plaidé pour « le développement et l’approfondissement des relations bilatérales ».

Dans ce contexte, Bencheikh a souligné que « Les relations entre nos deux pays connaissent un bond en avant dans le cadre de la préparation de l’annonce du partenariat stratégique approfondi », soulignant la contribution de ce partenariat stratégique à la diversification des échanges algéro-russes.

L’Algérie second partenaire africain de la Russie

Pour sa part, le représentant de la partie russe, Ivan Nalich, a déclaré qu' »en termes d’échanges commerciaux entre les deux pays, l’Algérie est le deuxième partenaire de la Russie en Afrique, avec des échanges s’élevant à près 3 milliards de dollars en 2021″.

Il a également souligné la volonté de son pays d’œuvrer au renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines « commercial et énergétique ».

Les travaux de la réunion d’experts se déroulent dans des ateliers liés à l’énergie, aux transports, à l’enseignement supérieur et au commerce.

Il est à noter que fin février 2019 avait eu lieu la neuvième session du Comité intergouvernemental algéro-russe de coopération économique à Moscou, ayant abouti à plusieurs recommandations dans divers secteurs en laision avec le développement et le renforcement de la coopération bilatérale.