L’ambassadeur de la République d’Italie en Algérie, Giovanni Polizzi, a déclaré que les relations italo-algériennes sont fortes. Soulignant qu’elles « dissipent les frontières entre les deux pays ».

L’ambassadeur d’Italie a également affirmé que les relations italo-algériennes connaissent une nouvelle phase. Considérant l’Algérie comme un partenaire économique de l’Italie. Exprimant aussi son souhait de l’approfondissement du dialogue entre l’Algérie et l’Italie et le renforcement des liens de relations.

De plus, Giovanni Polizzi a ajouté que les relations avec l’Algérie sont utiles pour renforcer les relations africaines avec l’Italie. En déclarant : « Nous cherchons à construire l’avenir avec de telles initiatives. Ce jumelage permet l’échange d’expériences entre les deux pays, et permet aux générations futures de vivre dans la prospérité. »

Sonatrach et Groupe énergétique italien ENEL signent de nouveaux accords

Le mercredi 28 septembre dernier, la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, avait conclu de nouveaux accords avec le Groupe énergétique italien ENEL dans le cadre des contrats d’achat et de vente de gaz naturel pour les marchés italien et espagnol.

C’est donc dans un communiqué rendu public, que la Sonatrach avait fait part de la signature de nouveaux accords avec le Groupe italien ENEL. Ces derniers s’inscrivent « dans le cadre des contrats d’achat et de vente de gaz naturel pour les marchés italien et espagnol », a noté la même source.

« Conformément aux clauses contractuelles de révision de prix, les deux parties ont convenu d’ajuster les prix de vente en tenant compte des conditions de marché et ont convenu sur la fourniture de volumes supplémentaires pour 2022 ainsi que sur la possibilité d’approvisionnements supplémentaires dans les années à venir », pouvait-on lire sur le communiqué de Sonatrach.

Selon la même source, lors de la signature de ces accords, Sonatrach et l’italien ENEL « ont confirmé leur volonté de renforcer leur partenariat historique ». En concluant, que cela aide à « consolider la relation commerciale dans le domaine du gaz naturel, assurant la stabilité et la sécurité des approvisionnements en gaz et contribuant ainsi à renforcer la sécurité énergétique des clients. »